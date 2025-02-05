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戴維斯康復！預計本周迎獨行俠首秀　可能面對強敵綠軍、火箭

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

▲獨行俠新援戴維斯預計本周復出。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠用「金童」唐西奇（Luka Doncic）交易來明星長人戴維斯（Anthony Davis），球隊總管哈里森（Nico Harrison）表示目的是提升防守戰力。獨行俠新援戴維斯1月底時腹部拉傷進入傷兵名單，今（5）日傳出已有回歸時間，他預計本周迎來達拉斯首秀，目標場次是周五（7日）面對塞爾提克或周日（9日）面對火箭。

根據《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）報導，戴維斯因腹部拉傷缺席今日對七六人賽事，但他身體狀態目前良好，在一般投籃訓練後還能進行額外訓練。

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邦坦普斯透露，戴維斯預計在本周五對波士頓塞爾提克，或周日對休士頓火箭的比賽完成獨行俠首秀。

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯本賽季至今表現穩定，出賽42場，場均貢獻25.7分、11.9籃板、2.1阻攻、1.3抄截。他1月底在對陣七六人的比賽中腹部意外拉傷，尚未等到復出就被交易至獨行俠。

戴維斯上賽季創下生涯最多出賽紀錄（76場），是他自2017-18賽季（當時效力紐奧良鵜鶘）以來，首次單季出賽超過62場，繳出場均24.7分、12.6籃板、2.3阻攻、1.3抄截的優異數據，獨行俠希望透過他的防守能力強化球隊戰力，並朝冠軍目標邁進。

關鍵字： NBA戴維斯唐西奇克里斯蒂湖人獨行俠交易

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