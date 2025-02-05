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33歲陳品捷回鍋悍將當教練　談生涯最大遺憾是金手套

▲▼富邦悍將二軍打擊兼跑壘教練陳品捷。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將二軍打擊兼跑壘教練陳品捷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

33歲外野手陳品捷去年球季結束未被列入味全保護名單，赴美國Driveline訓練中心增強身體與打擊能力，數據呈現不錯的效果。原本期待能在這個球季展現成果，最後他回鍋悍將擔任二軍打擊兼跑壘教練。

陳品捷在Driveline的訓練期間，揮棒速度從65英里提升到70多英里，甚至使用較輕的球棒時能達到80多英里，接近大聯盟水準。在Driveline依體重分組的排名中，陳品捷碰巧與台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）同組，卡洛爾排名第一，陳品捷則排名第三。

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進修獲得成效卻無法繼續以球員身份上場，陳品捷坦言感到可惜。不過他表示：「在球員練習前，我會打擊過乾癮，或在球員特打結束後，跟（高）國輝一起練打。」他認為，即使擔任教練也不能中斷打擊練習的習慣，有實際體驗的感覺才能與球員產生共鳴。陳品捷說，如果有機會還是想回去當球員，但現階段先維持訓練，同時也要傳承經驗，包含新學到的知識。

談到生涯可能就此結束的最大遺憾，陳品捷說：「沒有拿過金手套獎。後期對守備比較有信心，火哥（張建銘）對外野守備的要求很嚴格，所以味全龍的外野手進步幅度大，即使失誤也是往好的方向。」

陳品捷經歷旅美生涯最高層級2A，2017年返台選秀，第二輪之姿加盟富邦悍將，2020年擴編選秀轉戰味全龍，中職生涯8年，出賽488場，打擊率.267、上壘率.345、長打率.374。

關鍵字： 棒球富邦悍將陳品捷訓練教練

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