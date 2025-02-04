28人初步名單帶15投？曾總談考量　輪值人選待觀察

▲曾豪駒強調謹慎投手調度，中華隊為資格賽做好準備。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

WBC官方公布資格賽各隊28人初步名單，中華隊在投手方面繳交15人，比去年12強賽時還要多。總教練曾豪駒今日說明選訓考量，強調因應選手休賽季狀態，投手調度將更為謹慎。

這次資格賽最多只有4場比賽，相較於12強賽最多9場短了許多。教練團選擇擴編投手戰力，展現謹慎佈局的態度。

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「不同賽事有不同考量。」曾豪駒解釋，「去年12強賽時是考慮要帶13位還是14位投手，主要是因為球季結束後，選手都保持在比賽狀態。但這次比賽，每位選手都是『關機後再度開機』，調整速度因人而異。」

考量到選手尚未完全進入比賽狀態，投手使用方式可能會更為保守，曾豪駒表示，「我們必須確保投手能力能cover到每一場比賽。先發輪值會持續觀察這幾天的訓練，要看整個牛棚狀況和實戰準備，再做設定。」

內野陣容方面，今日確定少了獲邀大聯盟春訓的鄭宗哲，曾豪駒對於戰力仍具信心，他指出，張育成、曾子祐、李宗賢都可以守游擊，陣中有很多中線選手可以調度。」二壘位置同樣有林子偉、李宗賢、吳念庭以及張育成等人可以勝任，「這次選進的內野手都具備多重功能性，希望他們能把防線鞏固起來。」