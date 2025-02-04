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NBA球迷開賽前突暈倒！場邊CPR搶救　目擊者：國歌響了他沒站起來

記者游郁香／綜合報導

灰熊今（4）日在主場迎戰馬刺，當兩隊正準備開球時，所有人的注意力轉向場邊的座位，一名男子突然暈倒，醫護人員緊急在場邊替他施行心肺復甦術，大約7分鐘後，該名球迷被抬上擔架並送出場館，比賽因此延遲了45分鐘，兩隊球員一度被請回休息室等待。

▲▼灰熊出戰馬刺開賽前一名男子突然倒地，醫護人員緊急在場邊替他施行心肺復甦術；灰熊一哥莫蘭特 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊對馬刺賽前一名男子突然倒地，醫護人員緊急在場邊替他施行心肺復甦術，最終他被抬上擔架送出場館。（圖／達志影像／美聯社）

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這場比賽在灰熊主場聯邦快遞廣場舉行，即將開打之際，由於有位球迷急需醫療救助，比賽因此暫停。根據《美聯社》的報導，有一位男子突然暈倒在地，醫護人員緊急替他施行心肺復甦術。曼菲斯記者希爾（Drew Hill）拍下灰熊球員圍成一圈，替該球迷禱告的畫面。

由於急救仍在繼續，兩隊球員一度都被請回更衣室，氣氛相當緊張，最後突然倒地的球迷被抬上擔架並送出場館。

體育經紀人米勒（Mike Miller）目擊了這起驚悚的意外，他表示自己就坐在該名男子的附近，注意到情況不對後，他呼叫了相關部門，「那真是太可怕了。他當時正在和人交談，然後國歌響起，他沒站起來。」

灰熊隊發言人在聲明中表示，「送上我們的思念和祈禱，並感謝第一時間趕到現場提供必要治療的急救人員和醫療人員。」

比賽因此延遲了45分鐘，主場作戰的灰熊最終在5人得分上雙，一哥莫蘭特（Ja Morant）猛轟25分、11助攻的雙十數據帶領下，以128比109將勝利留在主場。

▲▼灰熊出戰馬刺開賽前一名男子突然倒地，醫護人員緊急在場邊替他施行心肺復甦術；灰熊一哥莫蘭特 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊馬刺莫蘭特

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