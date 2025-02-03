兄弟最大「嬌」點打擊教練莎菈　平野惠一：她是我的左手

▲中信兄弟外籍女打教莎菈（Sarah Edwards）與二軍復健投手教練葛瑞特（Mark Grater）。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／屏東報導

中信兄弟3日在屏東中信園區開訓，迎來最大「焦」點，外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）入境隨俗拿香團拜，領隊劉志威與總教練平野惠一都對她有期待。

領隊劉志威表示，去年在丹尼爾協助下建立Driveline的訓練系統，希望能在一軍多一位這方面的人才，經過討論與面試後，雙方想法接近，於是邀請她來台。總教練平野惠一在沖繩曾觀察過她指導球員，也認為是很適合的人選。

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劉志威坦言，球隊從翻譯開始就有不少女性工作人員，與大家相處融洽，工作也很順利。他表示，若球隊完全沒有女性工作人員的話，在延攬莎菈教練時可能會多加考慮，但由於女性同仁一直以來對球隊貢獻都很大，所以沒有問題。

平野惠一則說，若將陳江和視為右手的話，莎菈就是他的左手，會給予她這樣的權限，搭配巡迴一二軍的丹尼爾。他也強調：「這與性別完全無關，我們看重的是她的能力。在棒球界有女性教練是好事，期待她的努力能為兄弟創造更好的環境。也期待她在亞洲成為先鋒者，感謝球團能讓她入隊。」