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NBA上半季亮點／灰狼交易唐斯倒退好幾年　蟻人怒批全隊像小孩

▲勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA去年開季前出現「震撼交易」，灰狼將當家一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)送往東區豪門尼克，結果灰狼本季表現起起伏伏，美國媒體《ClutchPoints》直言這決定讓他們「倒退了好幾年」，當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)季初一度怒批全隊很軟弱，就像一群小孩。

灰狼開季前將前頭牌唐斯送往尼克，換回明星前鋒藍道(Julius Randle)與射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，季初一度9戰狂輸7場，「蟻人」艾德華茲在比賽中多次被拍到與隊友激烈交流，似乎已經受夠了。在去年11月一場遭國王逆轉的比賽後，「蟻人」更直言，球隊似乎只會打「順風球」。

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▲尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲前灰狼一哥唐斯開季前被送到尼克。（圖／達志影像／美聯社）

「我們落後時，沒有人想說話。我們領先時，大家都在歡呼。我們再次落後時，又沒人說話，這就是只會在領先時表現好的定義。我們整支球隊，包括我自己在內，我們都是這樣的。」艾德華茲怒批，「我認為我們非常軟弱，我們無法溝通，就像一群小孩子在玩一樣。」

灰狼本季有多場出現「蟻人」獨木難撐大局的慘況，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)給出殘酷評論，「在差點進入NBA總冠軍賽的第2年交易掉唐斯，對灰狼來說毫無意義。當然，財務上的影響是很嚴重，但如果你想贏球，你就得花錢，這支球隊的這個決定讓他們倒退了好幾年。」

▲▼灰熊莫蘭特、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲唐斯

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