台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進





▲味全龍隊投手藍翊誠宣布引退。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍2022年選秀會第7指名的藍翊誠，是建中與台大校史第一位職棒球員，25日晚間在個人社群平台宣布引退。他表示，雖與副領隊討論時感到些許遺憾，但停下腳步不代表無法繼續前進，「而是希望後輩們用自己的天賦與努力，創造屬於自己的道路，讓更多人擁有追夢的勇氣。」

當年的選秀會，總教練葉君璋談及這名球員表示，「他身材不錯，動作也不錯，球速也還不錯，光這三點就覺得這個球員蠻有趣，當然需要一點時間，不過有符合職棒球員的樣子。」

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然而，藍翊誠2023年季末練球時不幸右膝十字韌帶斷裂，經過手術治療後，去年缺席整季，季末被球隊放入戰力外名單。

儘管如此，味全龍球團仍對他的復出抱持期待。領隊丁仲緯曾透露，球隊有意邀請藍翊誠參加春訓測試，並計畫於農曆年後加入訓練營，根據狀況再評估是否簽回。

如今，藍翊誠在社群平台宣布引退，結束其短暫但充滿意義的職棒生涯。

藍翊誠在聲明中感謝了味全龍球團與復健組成員，特別提到在復健過程中，教練羅嘉仁以開放且尊重的態度指導他，這段經歷讓他感受到職業棒球的另一種溫暖。他也提及在美國Driveline的訓練經驗，雖然數據顯示他的投球機制已達到平均水準，但同時也難以再有突破性的進步，這促使他做出停下腳步的決定。

回顧這段旅程，藍翊誠表示，「我選擇停下並不代表無法繼續前進，而是希望用自己的故事啟發更多人追逐夢想，並找到屬於自己的道路。」

基於時間、年齡與機會成本的考量，藍翊誠決定向另一段人生挑戰邁進。他透露，未來會投入其他感興趣的職涯，希望有機會再與大家分享。

藍翊誠臉書全文：

一些這段時間開心與不快樂的紀錄

接下來給我的朋友以及一直有在關注我的粉絲朋友們：

接下來，我不會選擇繼續往職業球員這條道路前進了。在娓娓道來為什麼這樣決定之前，我想先感謝味全龍球隊，以及整個復健組，尤其是原禾、復健組姚校長與立堯教練，讓我在經歷了手術後，能在秋訓的過程中，拿出令我自己非常滿意的表現，並感受到真正身為職業選手的快樂。



此外，我想特別分享一段我與復健教練羅嘉仁的對話。有一天在復健組傳球時，他給了我一些丟球的建議，我沒有完全採納，反而是告訴他我有些不同的想法。最令我吃驚的是，在聽完我的想法後，他告訴我：「好，那你就照你的想法去執行。如果感覺不好的話，再來跟我討論沒關係。」

我從來沒想過，會在職業教練中聽到這樣的回答，尤其是一位擁有如此精彩資歷的教練。雖然我常常被他嗆、被他無視哈(因為我真的很愛煩他)，但一直以來我都很喜歡這個人。而在聽到他這樣回答後，我更加敬佩這個教練，因為他願意尊重我這位選手的想法，也願意在我拒絕他後仍繼續與我討論。總之，真的很感謝在復健過程中，所有幫助過我的人以及復健組的夥伴們。



在2024年底，我去了美國的Driveline，這趟旅程讓我學到了很多知識。雖然他們的運科報告讓我知道，根據目前的投球機制與體測，我已經達到平均水準以上，沒有任何重大的瑕疵，這讓我感到開心，因為過往所努力的方向是正確的。但同時，也意味著我很難再有突破性的成長。

回到台灣訓練幾周後，我與羅嘉仁教練通話，討論我在美國學到的東西。我告訴他，依我在秋訓的狀況，也許有機會被拉上一軍，但現實層面，我仍然很難能長期待在一軍。他笑著說可以問他，並說：「對啊，我也這樣覺得。」（哈，感覺他就是要再多偷嗆我一次。）



幾天前，我與味全的副領隊喵哥聊到，雖然有些可惜我沒有選擇繼續打下去，或許這樣可以留下一個更漂亮的紀錄，讓更多後來有類似道路的球員們，擁有更遼闊的視野來前進。但我想說的是，如果有因為我的故事而受到啟發，並也想追夢的朋友們；我選擇停下並不代表無法繼續前進，而是用你們的天賦與努力，創造出屬於自己的道路，並且讓周遭的朋友們也能擁有更多勇氣。



最後，考慮到時間、年齡與機會成本，我已經開始往下個我同樣感興趣的職涯發展。希望未來有機會再與大家分享後續的情況！