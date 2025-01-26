運動雲

>

FA1億元留樂天巨人　當家終結者金元中來台春訓：努力準備開幕

▲▼具昇旻與金元中。（圖／截自樂天巨人IG）

▲具昇旻與金元中。（圖／截自樂天巨人IG）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天巨人留下在FA市場的熱門人選金元中，是休季隊內最熱門的話題，球隊目前正在台灣南部春訓，金元中表示，「投手都做好充分準備來台灣。」令他相當期待今年賽季。

據韓媒《Xportsnews》報導，金元中在2024年賽季結束後，首次獲得國內FA資格，他行使了權力，不過最後決定續留樂天巨人，簽下為期4年44億韓元（約新台幣1億元），附帶激勵獎金10億韓元（約新台幣2290萬元），總額54億韓元（約新台幣1.2億韓元的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金元中自2020賽季開始擔任終結者，每年都有穩定的表現。近兩季都超過25次救援，馬上成為FA市場的熱門目標。

金元中透露，「樂天告訴我，我是球隊非常需要的球員。而且球隊想法跟我一致，很快就簽下合約，責任感更強了，但不會因此感到太大壓力，會努力為開幕做好準備。」此外，交情好的前輩具昇旻跟他一起續留也意義重大。

樂天巨人24日抵台後，於25日進行簡單的訓練，投手方面熱身、伸展、傳接球等。金元中說，「包括年輕的後輩們在內，所有投手都做好了充分準備來到台灣，大家為了取得好成績齊心努力，從訓練第一天起感覺非常好。」

關鍵字： 樂天巨人金元中續留春訓投手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂

王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂

王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會

王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

澳網女單大冷門！黑馬凱絲奪大滿貫首冠　球后莎芭蓮卡3連霸夢碎

澳網女單大冷門！黑馬凱絲奪大滿貫首冠　球后莎芭蓮卡3連霸夢碎

證實大谷翔平清白！水原一平犯罪錄音檔公開　美節目痛批陰謀論者

證實大谷翔平清白！水原一平犯罪錄音檔公開　美節目痛批陰謀論者

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

NBA總裁首認三分球太氾濫：我正在聽取意見　考慮修改規則

NBA總裁首認三分球太氾濫：我正在聽取意見　考慮修改規則

新竹黑幫駁火1死5傷！警憲擴大臨檢　刑事局長：有信心破案

熱門新聞

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

王志庭左肩手術沒好轉　回憶旅美生活很快樂

王志庭動念想開早餐店　生涯遺憾沒辦加盟記者會

NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA上半季亮點／坦圖獲NBA史上最大約

2王志庭左肩手術沒好　旅美很快樂

3王志庭想開早餐店　遺憾沒記者會

4巴特勒2度遭熱火禁賽　交易難度高？

5PLG上半季最佳洋將　艾賽亞、鉑金爭霸

最新新聞

1當家終結者來台春訓：投手都充分準備

2大谷翔平、賈吉無緣同框！

3道奇打造最強先發　有望創紀錄

4王志庭想開早餐店　遺憾沒記者會

5王志庭左肩手術沒好　旅美很快樂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366