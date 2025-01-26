FA1億元留樂天巨人　當家終結者金元中來台春訓：努力準備開幕

▲具昇旻與金元中。（圖／截自樂天巨人IG）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天巨人留下在FA市場的熱門人選金元中，是休季隊內最熱門的話題，球隊目前正在台灣南部春訓，金元中表示，「投手都做好充分準備來台灣。」令他相當期待今年賽季。

據韓媒《Xportsnews》報導，金元中在2024年賽季結束後，首次獲得國內FA資格，他行使了權力，不過最後決定續留樂天巨人，簽下為期4年44億韓元（約新台幣1億元），附帶激勵獎金10億韓元（約新台幣2290萬元），總額54億韓元（約新台幣1.2億韓元的合約。

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金元中自2020賽季開始擔任終結者，每年都有穩定的表現。近兩季都超過25次救援，馬上成為FA市場的熱門目標。

金元中透露，「樂天告訴我，我是球隊非常需要的球員。而且球隊想法跟我一致，很快就簽下合約，責任感更強了，但不會因此感到太大壓力，會努力為開幕做好準備。」此外，交情好的前輩具昇旻跟他一起續留也意義重大。

樂天巨人24日抵台後，於25日進行簡單的訓練，投手方面熱身、伸展、傳接球等。金元中說，「包括年輕的後輩們在內，所有投手都做好了充分準備來到台灣，大家為了取得好成績齊心努力，從訓練第一天起感覺非常好。」