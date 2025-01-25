台鋼完成全數談約！三將百分百加薪 陳柏清江承諺獲複數年約

▲ 最佳新人入圍者曾子祐、陳柏清、王博玄調薪幅度都超過100% 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹1月13日展開春訓，備戰隊史第2年一軍賽季，球團在過年前完成球隊所有選手合約，3位年度最佳新人入圍者曾子祐、陳柏清、王博玄調薪幅度都超過100%。陳柏清、江承諺兩名先發左投則簽下複數年合約。

台鋼雄鷹隊史首名狀元、隊史第一人曾子祐，新人球季115場出賽都擔任先發游擊手，456打數123安打，打擊率0.270，穩定表現獲選年度最佳新人，2025年月薪從10萬元調漲為25萬元；陳柏清菜鳥球季19場登板其中18場先發，共投102局，在2024球季聯盟僅6名本土投手投球局數破百當中排名第5多，防禦率3.53，2025年月薪從9萬元調漲為21萬元；王博玄一壘、外野都能守，新人球季108場出賽，375打數106安打，打擊率0.283，2025年月薪從9萬元調漲為20萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏清2024年不只在中職例行賽貢獻破百投球局數，球季結束後獲得青睞，入選世界棒球12強賽台灣代表隊，成為冠軍成員，奪冠效應帶動人氣暴漲，認真態度更獲球團肯定，與他簽下2年複數約，今年、明年月薪分別為21、25萬元；另一名簽下複數約同為本土左投，透過交易從統一7-ELEVEn獅轉戰台鋼雄鷹，江承諺2024年20場登板都是先發，總計115.1局投球、防禦率3.43，先發場數、投球局數都是陣中最多，雙方簽下3年複數約，2025年起月薪逐年為40萬元、45萬元、50萬元。

2024年牛棚主力黃群、陳暐皓、伍祐城都獲得加薪肯定。黃群2024球季52場登板並列聯盟第8，防禦率3.18，收穫14中繼成功、3救援成功，2025年月薪從10萬元調漲為18萬元；伍祐城35場登板（3先發）、防禦率2.79，2025年月薪從9萬元調漲為14萬元；陳暐皓37場後援登板、防禦率3.67，2025年月薪從9萬元調漲為13萬5千元。而陳宇宏16場登板其中6場先發，共投48局，防禦率4.50，2025年月薪從9萬元調漲為12萬元。

陳文杰、杜家明、張肇元皆透過擴編選秀加盟台鋼雄鷹，在2024球季都是主力選手，陳文杰107場出賽創生涯新高，收穫生涯第2座外野金手套，2025年月薪從24萬5千元調漲為35萬元；杜家明101場出賽、打擊率0.264，2025年月薪從10萬3千元調漲為17萬元；張肇元作為主戰捕手，103場出賽、打擊率0.258、39分打點，2025年月薪從9萬元調漲為17萬元；而吳明鴻同為主戰捕手，52場出賽、打擊率0.239，2025年月薪從12萬元調漲為15萬元。

選手 2024年月薪 2025年月薪 陳文杰 24.5萬元 35萬元 曾子祐 10萬元 25萬元 藍寅倫 29萬元 24萬元 王博玄 9萬元 20萬元 郭永維 22萬元 18萬元 王躍霖 21萬元 18萬元 黃群 10萬元 18萬元 杜家明 10.3萬元 17萬元 張肇元 9萬元 17萬元 施子謙 17.5萬元 16.5萬元 吳明鴻 12萬元 15萬元 伍祐城 9萬元 14萬元 郭阜林 14.5萬元 13.5萬元 陳暐皓 9萬元 13.5萬元 許峻暘 15萬元 12萬元 陳宇宏 9萬元 12萬元

複數約