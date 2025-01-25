台鋼完成全數談約！三將百分百加薪 陳柏清江承諺獲複數年約

▲ 最佳新人入圍者曾子祐、陳柏清、王博玄調薪幅度都超過100% 。（圖／台鋼雄鷹提供）
記者王真魚／綜合報導
台鋼雄鷹1月13日展開春訓，備戰隊史第2年一軍賽季，球團在過年前完成球隊所有選手合約，3位年度最佳新人入圍者曾子祐、陳柏清、王博玄調薪幅度都超過100%。陳柏清、江承諺兩名先發左投則簽下複數年合約。
台鋼雄鷹隊史首名狀元、隊史第一人曾子祐，新人球季115場出賽都擔任先發游擊手，456打數123安打，打擊率0.270，穩定表現獲選年度最佳新人，2025年月薪從10萬元調漲為25萬元；陳柏清菜鳥球季19場登板其中18場先發，共投102局，在2024球季聯盟僅6名本土投手投球局數破百當中排名第5多，防禦率3.53，2025年月薪從9萬元調漲為21萬元；王博玄一壘、外野都能守，新人球季108場出賽，375打數106安打，打擊率0.283，2025年月薪從9萬元調漲為20萬元。
陳柏清2024年不只在中職例行賽貢獻破百投球局數，球季結束後獲得青睞，入選世界棒球12強賽台灣代表隊，成為冠軍成員，奪冠效應帶動人氣暴漲，認真態度更獲球團肯定，與他簽下2年複數約，今年、明年月薪分別為21、25萬元；另一名簽下複數約同為本土左投，透過交易從統一7-ELEVEn獅轉戰台鋼雄鷹，江承諺2024年20場登板都是先發，總計115.1局投球、防禦率3.43，先發場數、投球局數都是陣中最多，雙方簽下3年複數約，2025年起月薪逐年為40萬元、45萬元、50萬元。
2024年牛棚主力黃群、陳暐皓、伍祐城都獲得加薪肯定。黃群2024球季52場登板並列聯盟第8，防禦率3.18，收穫14中繼成功、3救援成功，2025年月薪從10萬元調漲為18萬元；伍祐城35場登板（3先發）、防禦率2.79，2025年月薪從9萬元調漲為14萬元；陳暐皓37場後援登板、防禦率3.67，2025年月薪從9萬元調漲為13萬5千元。而陳宇宏16場登板其中6場先發，共投48局，防禦率4.50，2025年月薪從9萬元調漲為12萬元。
陳文杰、杜家明、張肇元皆透過擴編選秀加盟台鋼雄鷹，在2024球季都是主力選手，陳文杰107場出賽創生涯新高，收穫生涯第2座外野金手套，2025年月薪從24萬5千元調漲為35萬元；杜家明101場出賽、打擊率0.264，2025年月薪從10萬3千元調漲為17萬元；張肇元作為主戰捕手，103場出賽、打擊率0.258、39分打點，2025年月薪從9萬元調漲為17萬元；而吳明鴻同為主戰捕手，52場出賽、打擊率0.239，2025年月薪從12萬元調漲為15萬元。
|選手
|2024年月薪
|2025年月薪
|陳文杰
|24.5萬元
|35萬元
|曾子祐
|10萬元
|25萬元
|藍寅倫
|29萬元
|24萬元
|王博玄
|9萬元
|20萬元
|郭永維
|22萬元
|18萬元
|王躍霖
|21萬元
|18萬元
|黃群
|10萬元
|18萬元
|杜家明
|10.3萬元
|17萬元
|張肇元
|9萬元
|17萬元
|施子謙
|17.5萬元
|16.5萬元
|吳明鴻
|12萬元
|15萬元
|伍祐城
|9萬元
|14萬元
|郭阜林
|14.5萬元
|13.5萬元
|陳暐皓
|9萬元
|13.5萬元
|許峻暘
|15萬元
|12萬元
|陳宇宏
|9萬元
|12萬元
複數約
|
選手
|2024年月薪
|2025年月薪
|2026年月薪
|2027年月薪
|江承諺
|28萬元
|40萬元
|45萬元
|50萬元
|陳柏清
|9萬元
|21萬元
|25萬元
|—
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