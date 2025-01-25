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「台灣球員也是目標」！韓職推亞洲外援制　韓媒分析效應

▲▼中職會長蔡其昌與韓職會長許龜淵會面。（圖／KBO）

▲中職會長蔡其昌與韓職會長許龜淵會面。（圖／KBO）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職將於2026年啟用新制，除了現規定的3名外籍球員之外，可增加一名「亞洲外援名額」，據韓媒《體育首爾》分析，此名額運用範圍相當廣，台灣球員也可納入考慮。

報導指出，所謂「亞洲外援名額」對象是所有亞洲國籍和澳洲國籍的球員，持有非亞洲國家國籍的雙重國籍球員則無法簽約。可以簽約的是前一年或該年度效力於亞洲聯盟的球員。新簽約球員的最高支出費用為20萬美元（每月最高2萬美元）。

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與新外籍球員最高薪資100萬美元相比，這個金額的設定低很多，但20萬美元（約新台幣654萬元）相當於2億8700億韓元，是許多一軍主力球員的年薪。

不同於外籍球員規定2投、1野，此額外名額的位置不限定，可簽投手也能簽野手，尤其是先發投手，在韓職10隊中，先發輪值穩定的球隊並不多。

去年SSG登陸者簽下日本獨立聯盟白川恵翔，他頂替傷兵6周，合計投5場先發共23局，29次三振與9個保送，戰績2勝2敗、防禦率，之後又轉戰斗山熊累計12場，投57.1局，防禦率5.65。他在SSG薪資是180萬日圓（約新台幣38萬元），在斗山熊則是400萬日圓（約新台幣84萬元）。文中分析，以20萬美元的金額來看，或許可簽下不錯的球員。

報導提及，效力於中職的外籍球員也可能是目標，過去有不少成功的例子，就像白川一樣，可以簽下獨立聯盟的球員，因此廣義來說，台灣也是目標。因為外籍球員增加一人，國內球員的席次減少，這並不是什麼好事。但另一方面，也可以期待透過近距離觀察更多外籍球員，提升本土球員實力的效果。例如，為了超越日本，近距離觀察日本球員也是不錯的方法。

關鍵字： 韓職亞洲外援台灣球員中職外籍球員

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