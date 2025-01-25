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小笠原慎之介「壓線」加盟國民　兩年合約總值1.1億元

▲▼小笠原慎之介加盟國民。（圖／截自國民隊X）

▲小笠原慎之介加盟國民。（圖／截自國民隊X）

記者楊舒帆／綜合報導

中日龍隊27歲左投小笠原慎之介透過入札制度尋求大聯盟機會，於25日（台灣時間）確定加入國民隊。球團宣布雙方達成2年合約協議，同日他進入40人名單，將披上16號球衣。

美聯社報導小笠原的合約金額為2年總值350萬美元（約新台幣1.1億元），本季年薪150萬美元（約新台幣4912萬元），明年年薪200萬美元（約新台幣6549萬元）。中日龍隊將獲得70萬美元（約新台幣2292萬元）的入札金。

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國民隊先發輪值以上季同獲10勝的25歲左投戈爾（MacKenzie Gore）和27歲右投亞文（Jake Irvin）為主軸。休季補強方面，與大聯盟生涯50勝的威廉斯（Trevor Williams）續約，並網羅2019年拿下13勝的索羅卡（Mike Soroka）。過去效力過的日籍球員包括博覽會隊時期的伊良部秀輝、吉井理人，改名國民隊後則有大家友和。

2016年小笠原以第一輪選秀身分從神奈川縣東海大相模高中加入中日龍隊，同年5月31日在福岡巨蛋對軟銀鷹隊首度登上一軍。新人球季拿下2勝，2018年3月30日在廣島主場以球團史上最年輕投手擔任開幕戰先發。2021年首度達成規定投球局數並拿下8勝，2022年創下生涯最佳的10勝。連續4季投滿規定局數，9年職業生涯出賽161場，戰績為46勝56敗，防禦率3.62。

從小就嚮往大聯盟的小笠原，自2023年起公開表示挑戰意願。他與美國大型娛樂公司「WME」簽約作為代理人，為赴美做準備。球季結束後獲得球團同意以入札制度挑戰美職，申請後談判期限為美東時間24日下午5時，他已於23日秘密前往美國。

此外，這是繼2004年大塚晶則（現為中日龍隊教練）加入教士隊後，21年來第2位透過入札制度從中日龍隊轉戰大聯盟的球員。

關鍵字： 中日龍隊小笠原慎之介國民隊大聯盟入札制度

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