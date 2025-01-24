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喬科維奇震撼退賽曝「肌肉撕裂惡化」　表明不會是最後一屆澳網

記者游郁香／綜合報導

37歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇(Novak Djokovic)今(24)日在澳網4強震憾退賽，他首盤搶七失利後傷退，連2年挑戰澳網第11冠都失利，他賽後透露左腿肌肉撕裂傷勢惡化，讓他不得不做出這個決定，「這是個不幸的結局，但我已經盡力了。」不過他表明這不會是自己最後一屆澳網。

「墨爾本之王」喬科維奇今年的澳網之旅以退賽的方式遺憾告終，他8強賽擊敗西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)一役就出現腿部傷勢，連2天都缺席公開練習，最終今日對德國第2種子茲維列夫( Alexander Zverev)的4強賽，他只打完第1盤，在搶七以6(5)比7敗下陣來。

▲▼喬科維奇澳網4強震憾退賽，他透露左腳肌肉撕裂傷勢惡化。（圖／路透）

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▲喬科維奇澳網4強震憾退賽。（圖／路透）

喬科維奇賽後透露，「自從對陣艾卡拉茲的比賽以來，我就沒有碰過球，直到今天比賽前一小時。我做了一切可能的事情來管理我所受的肌肉撕裂傷。」他說，「藥物治療、束帶和物理治療在一定程度上帶來幫助，但在第1盤結束時，我開始感覺到越來越多的疼痛，對我來說實在是太難以承受了。」

這位24座大滿貫得主解釋，如果贏下首盤，或許他會繼續比賽，但他的傷勢「情況越來越糟糕」，要在接下來的幾小時內保持足夠的體力進行對抗是一個巨大而艱難的挑戰。

▲▼喬科維奇澳網4強震憾退賽，他透露左腳肌肉撕裂傷勢惡化。（圖／路透）

▲喬科維奇透露左腳肌肉撕裂傷勢惡化。（圖／路透）

「這是肌肉撕裂。兩年前，我處理得更好，在場上它並沒有那麼困擾我。這次不是這樣的情況。」喬科維奇坦言。「在這種情況下，你必須在最短的時間內盡可能多做一些事情，這就是當時的情況。我有一天額外的休息時間，所以兩天沒有比賽。我以為可能會好一些。但遺憾的是，情況不是這樣。」

喬科維奇自認本屆賽事狀態很不錯，「事實上，我認為我打得非常好，和過去12個月一樣好，說實話。如果我身體健康並準備好戰鬥，我喜歡我的機會。」

這位37歲傳奇老將退賽後，將返回歐洲後進行更詳細的檢查，並與他的醫療團隊商討下一步。至於是否會繼續和昔日對手穆雷(Andy Murray)合作，目前尚不清楚。喬科維奇說，「我們都對剛剛發生的事情感到失望，所以還沒有談論未來。」

▲▼喬科維奇澳網4強震憾退賽，他透露左腳肌肉撕裂傷勢惡化。（圖／路透）

▲喬科維奇傷退，對手茲維列夫與他擁抱致意。（圖／路透）

「我肯定會和穆雷談談，感謝他在這裡與我一起，給他我的反饋，當然是積極的，看看他的感受，然後我們再做下一步的決定。」喬科維奇也強調，他不認為這會是自己最後一次參加澳網，儘管身體確實越來越容易受傷，他過去4次大滿貫賽已有2次被迫退賽。

「現在在參加每個大滿貫比賽時，我並不是擔心會不會受傷，但過去幾年的統計數據對我不利。」喬科維奇喊話，「我想繼續前進，我會繼續努力贏得更多的大滿貫。只要我覺得我想承受這一切，我就會繼續在這裡。」

關鍵字： 澳網喬科維奇喬帥

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