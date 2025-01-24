勇士急需交易來白魔獸？柯瑞、柯爾發言引關注　公牛要價很高

▲公牛「白魔獸」弗切維奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士昨(23)日以117比123敗給國王，賽後天王柯瑞(Stephen Curry )與主帥柯爾(Steve Kerr)不約而同提到，球隊需要會投三分的5號球員；值得一提的是，公牛「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)被點名是灣區的交易目標，不過據《The Athletic》的消息，芝加哥的要價很高。

勇士前役作客沙加緬度，上半場打完拉開65比48、17分領先，下半場卻遭到逆轉，儘管他們最後幾分鐘曾重新取得領先 ，但關鍵時刻一哥柯瑞被包夾，灣區沒有其他人挺身而出，讓對手重新掌握比賽的主動權，最後以117比123落敗，賽後柯瑞與主帥柯爾都暗示了球隊需要的球員類型。

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柯瑞說，「你需要一個能應對對方防守的反制措施，那些想把球從我手中搶走的防守……試圖利用他的存在優勢，或是一個能投三分的5號位球員的存在，這肯定會有幫助。」

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

主帥柯爾在評價7呎菜鳥波斯特(Quinten Post)的表現時也說，「擁有一個能拉開空間的大個子是一種奢侈……他改變了場上的局面。他能投三分、能傳球。你看到他在和薩波尼斯((Domantas Sabonis)對抗，這是一種不同的打法，我想給他一些上場時間。」

美國媒體分析柯瑞與柯爾的評論，直言本季場均能砍20.3分、10.4籃板，三分命中率達41.1%的「白魔獸」弗切維奇，是解決勇士問題的答案，他可以拉開空間並命中遠距離投籃，當對手把防守焦點放在柯瑞身上時，他能帶來幫助。

▲公牛「白魔獸」弗切維奇（拋投者）。（圖／達志影像／美聯社）

「白魔獸」弗切維奇確實在勇士的補強雷達上，不過《The Athletic》的灣區記者史雷特(Anthony Slater)披露，公牛雖有意交易送走弗切維奇，但要價非常高，可能要到靠近交易截止前的72小時，交易談判才會升溫。

勇士一直在探索選項來強化他們的陣容，目標是在柯瑞帶領下再次奪冠，他們這幾年一直缺乏一名真正的中鋒，雖然這在過去對他們奏效，但時代已經改變，調整是必要的。