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溫班亞瑪NBA巴黎賽秀自拋自扣　51年來最快阻攻、助攻雙破400次

記者游郁香／綜合報導

「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今(24)日代表馬刺在家鄉巴黎對戰溜馬，他在鄉親父老面前大秀「自拋自扣」的美技，整場高效狂飆30分、11籃板和6助攻，外帶5火鍋，率隊以140比110大勝30分，他也成為自1973-74賽季以來，最快達成400助攻、400火鍋的球員，僅花了108場。

NBA巴黎賽今日在Accor Arena登場，在巴黎長大並在法國聯賽打了5年的「法國怪物」溫班亞瑪，受到家鄉球迷熱烈歡迎，他也以精彩表現回報自家人的支持，首節就來了一記Logo shot，並在第3節展現「攻防一體」的身手，先賞對手麻辣鍋，再與隊友聯手「空中接力」上演雙手暴扣。

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身高224公分卻有著靈巧身手的溫班亞瑪，第4節還有一記自拋自扣的灌籃，看起來輕鬆寫意，溜馬防守球員只能呆看他上演美技。

馬刺上半場打完以60比57超前比數，第3節更猛灌45分拉開了分差，終場在溫班亞瑪21投13中砍下30分、11籃板、6助攻，外帶5火鍋、1抄截，並且包辦4顆三分球帶領下，以140比110狂勝溜馬，「斑馬」贏得滿場的「MVP」呼聲。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國怪物溫班亞瑪在NBA巴黎賽大秀全能身手。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《ESPN》統計，溫班亞瑪僅花108場比賽就達成400助攻和400火鍋，他是自1973-74賽季以來，NBA最快達成此紀錄的球員，也是1973-74賽季開始統計阻攻數據後，第3快達到400火鍋的人。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺後場指揮官保羅(Chris Paul)賽後大讚溫班亞瑪打出本季「最完美」的比賽之一，「在這樣的期望下，在家鄉、在所有的家人和朋友面前，在你們所有人面前，有些人可能會在比賽中迷失方向，也許會做得太多或不夠，但我認為他在攻防兩端都打得很好。」

溫班亞瑪則將勝利歸功於家鄉球迷，「這是一種不同的支持，觀眾帶來的能量。」他表示，能夠「聚集大家」讓他感到自豪，「我為我們感到自豪，為自己感到自豪，為自己身為法國人感到自豪。」

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama法國怪物

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