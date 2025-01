溫班亞瑪NBA巴黎賽秀自拋自扣　51年來最快阻攻、助攻雙破400次

WEMBY PUTS ON A SHOW IN PARIS ????????????



30 PTS

11 REB

6 AST

5 BLK

4 3PM



More Victor in his home country coming... Pacers/Spurs Saturday at 12pm/et on ESPN! pic.twitter.com/VUtRMh9hCI — NBA (@NBA) January 23, 2025

記者游郁香/綜合報導

「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今(24)日代表馬刺在家鄉巴黎對戰溜馬,他在鄉親父老面前大秀「自拋自扣」的美技,整場高效狂飆30分、11籃板和6助攻,外帶5火鍋,率隊以140比110大勝30分,他也成為自1973-74賽季以來,最快達成400助攻、400火鍋的球員,僅花了108場。

LOGO WEMBY ????



???? Spurs/Pacers on NBA TV pic.twitter.com/LezPEBZi5o — NBA (@NBA) January 23, 2025

NBA巴黎賽今日在Accor Arena登場,在巴黎長大並在法國聯賽打了5年的「法國怪物」溫班亞瑪,受到家鄉球迷熱烈歡迎,他也以精彩表現回報自家人的支持,首節就來了一記Logo shot,並在第3節展現「攻防一體」的身手,先賞對手麻辣鍋,再與隊友聯手「空中接力」上演雙手暴扣。

ON BOTH ENDS.



Wemby swallows the shot and then throws down a lob ????



Victor has 24p, 11r, 6a, 5b at the end of the 3rd on NBA TV in Paris ???????? pic.twitter.com/BaaZdohdWo — NBA (@NBA) January 23, 2025

身高224公分卻有著靈巧身手的溫班亞瑪,第4節還有一記自拋自扣的灌籃,看起來輕鬆寫意,溜馬防守球員只能呆看他上演美技。

WEMBY OFF THE GLASS TO HIMSELF ????????



Putting on a show in his home country ???????? pic.twitter.com/wEEwDpzVkM — NBA (@NBA) January 23, 2025

馬刺上半場打完以60比57超前比數,第3節更猛灌45分拉開了分差,終場在溫班亞瑪21投13中砍下30分、11籃板、6助攻,外帶5火鍋、1抄截,並且包辦4顆三分球帶領下,以140比110狂勝溜馬,「斑馬」贏得滿場的「MVP」呼聲。

▲法國怪物溫班亞瑪在NBA巴黎賽大秀全能身手。(圖/達志影像/美聯社,下同)

根據《ESPN》統計,溫班亞瑪僅花108場比賽就達成400助攻和400火鍋,他是自1973-74賽季以來,NBA最快達成此紀錄的球員,也是1973-74賽季開始統計阻攻數據後,第3快達到400火鍋的人。

馬刺後場指揮官保羅(Chris Paul)賽後大讚溫班亞瑪打出本季「最完美」的比賽之一,「在這樣的期望下,在家鄉、在所有的家人和朋友面前,在你們所有人面前,有些人可能會在比賽中迷失方向,也許會做得太多或不夠,但我認為他在攻防兩端都打得很好。」

溫班亞瑪則將勝利歸功於家鄉球迷,「這是一種不同的支持,觀眾帶來的能量。」他表示,能夠「聚集大家」讓他感到自豪,「我為我們感到自豪,為自己感到自豪,為自己身為法國人感到自豪。」