NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

22nd season. 21st All-Star appearance ????



LeBron will be the first player at age 40 or older to start an All-Star Game in NBA history ???? pic.twitter.com/5j3VroLNGh — ESPN (@espn) January 24, 2025

記者游郁香/綜合報導

NBA今(24)日公布2025年全明星賽先發名單,40歲的湖人天王詹姆斯(LeBron James)連續第21度入選,再次刷新歷史紀錄。值得一提的是,另外2位天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)也都進入西區先發陣容,3人加起來112歲,依舊在聯盟屹立不搖。

More than 2+ decades as an NBA All-Star.@KingJames is 1 of 1 ????pic.twitter.com/MHDcRU3e7S — NBA (@NBA) January 24, 2025

詹姆斯被選為5名西區先發球員之一,其他4位為雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、勇士天王柯瑞、太陽頭牌杜蘭特以及金塊3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人天王詹姆斯生涯第21度入選全明星賽,再次刷新歷史紀錄。(圖/路透)

詹姆斯再次刷新NBA歷史紀錄,這是他連續第21度入選全明星賽,且每一屆都是先發,他成為史上首位40歲以上還能參加全明星賽並先發的球員。

身為3屆全明星賽MVP得主(2006年、2008年、2018年),詹姆斯在全明星賽的總得分(434分)和投籃命中數(182次)都高居史上第1,他曾8次擔任全明星賽隊長,過去20屆全明星賽,他場均能砍21.7分、5.7籃板、5.7助攻和1.1抄截。

LeBron James is 40 years old.

Kevin Durant is 36 years old.

Kevin Durant is 36 years old.



They’re ALL All-Star starters in 2025.



Appreciate these legends while they’re still in the league ‼️???? pic.twitter.com/utS8yyDnVC — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 24, 2025

西區先發名單上的3大天王詹姆斯、柯瑞和杜蘭特都已年過36歲,3人加起來112歲,依舊在聯盟屹立不搖,3人在2014年一起被選為全明星賽先發,如今已2025年,他們仍維持極高的競技水準與人氣。

東區先發名單則是尼克王牌布朗森(Jalen Brunson)、騎士「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、本季改披尼克戰袍的明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)。

今年全明星賽預計當地時間2月16日在勇士主場大通中心舉行,本季賽制大改版,10名先發和14名替補將被分成3支隊伍,每隊8人,與新秀明星隊組成的第4隊進行「錦標賽」式的比賽。不過每個分區的5名先發球員,仍然是透過50%的球迷投票、25%的球員投票和25%的媒體投票選出,與舊格式一樣。