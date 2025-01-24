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NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

記者游郁香／綜合報導

NBA今(24)日公布2025年全明星賽先發名單，40歲的湖人天王詹姆斯(LeBron James)連續第21度入選，再次刷新歷史紀錄。值得一提的是，另外2位天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)也都進入西區先發陣容，3人加起來112歲，依舊在聯盟屹立不搖。

詹姆斯被選為5名西區先發球員之一，其他4位為雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、勇士天王柯瑞、太陽頭牌杜蘭特以及金塊3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)。

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▲湖人詹皇今日完成不可思議左手大車輪扣籃美技。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯生涯第21度入選全明星賽，再次刷新歷史紀錄。（圖／路透）

詹姆斯再次刷新NBA歷史紀錄，這是他連續第21度入選全明星賽，且每一屆都是先發，他成為史上首位40歲以上還能參加全明星賽並先發的球員。

身為3屆全明星賽MVP得主(2006年、2008年、2018年)，詹姆斯在全明星賽的總得分(434分)和投籃命中數(182次)都高居史上第1，他曾8次擔任全明星賽隊長，過去20屆全明星賽，他場均能砍21.7分、5.7籃板、5.7助攻和1.1抄截。

西區先發名單上的3大天王詹姆斯、柯瑞和杜蘭特都已年過36歲，3人加起來112歲，依舊在聯盟屹立不搖，3人在2014年一起被選為全明星賽先發，如今已2025年，他們仍維持極高的競技水準與人氣。

東區先發名單則是尼克王牌布朗森(Jalen Brunson)、騎士「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、本季改披尼克戰袍的明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)。

今年全明星賽預計當地時間2月16日在勇士主場大通中心舉行，本季賽制大改版，10名先發和14名替補將被分成3支隊伍，每隊8人，與新秀明星隊組成的第4隊進行「錦標賽」式的比賽。不過每個分區的5名先發球員，仍然是透過50％的球迷投票、25％的球員投票和25％的媒體投票選出，與舊格式一樣。

關鍵字： NBA全明星賽詹姆斯柯瑞杜蘭特字母哥安戴托昆波

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