大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

記者王真魚/綜合報導

大聯盟在2024年球季,許多球員改寫不少歷史紀錄,也刷新一些始料未及的單季紀錄。大聯盟官網整理12位在2024年寫下個人新成就的球星。

以下回顧12位在2024年達成里程碑的球員

巴恩斯(Corbin Burnes):1000次三振

這位王牌投手進入球季時,生涯已經累積870次三振、709.1局。他在8月4日第三局三振湯瑪斯(Lane Thomas)時,達成第1000次三振。根據伊利亞斯(Elias)統計,他用了850.2局達標,在出賽超過50%為先發的投手中,是第四快達陣。僅次於雷(Robbie Ray,810局)、達比修有(812局)和史奈爾(Blake Snell,820.2局)。

阿隆索(Pete Alonso):200轟

阿隆索生涯684場比賽,累積192轟。他曾以第二快速度達成100轟。4月27日,阿隆索在第710場比賽轟出生涯第200號全壘打。這是史上第四快達成200轟的紀錄,僅次於霍華德(Ryan Howard,658場)、賈吉(Aaron Judge,671場)和基納(Ralph Kiner,706場)。

賈吉(Aaron Judge):300支全壘打

本賽季開始時職業生涯共835場,擊出257支全壘打。他以史上第二快的速度達成200轟的里程碑。8月14日更創下最速300轟紀錄,僅用955場比賽就達成此成就,超越基納保持的1087場紀錄。

索托(Juan Soto):200支全壘打、26歲前最多保送紀錄

索托在開季之前,生涯已經打出160支全壘打,且年僅25歲。9月17日,他成為史上第八位在26歲前達成200轟的球員,加入了法克斯(Jimmie Foxx)、馬修斯(Eddie Mathews)、羅德里奎茲(Alex Rodriguez)、歐特(Mel Ott)、曼托(Mickey Mantle)、普荷斯(Albert Pujols)和羅賓森(Frank Robinson)的行列。

且在2024年以前累積的640次保送,創下MLB史上25歲前最多紀錄,也是26歲前第二多,僅次於曼托的668次。他在5月14日獲得第669次保送,最終以769次結束賽季,將這項26歲前紀錄推向更高。

韋蘭德(Justin Verlander)、薛茲爾(Max Scherzer):分別登上生涯三振榜第10、第11名

薛茲爾季前以3367次三振排名第11,韋蘭德以3342次與尼可羅(Phil Niekro)並列第12,都有望超越排名第10的麥達克斯(Greg Maddux,3371次)。

最終韋蘭德以3416次三振排名第10,薛茲爾以3407次位居第11。

▲大谷翔平寫下驚奇一季 。(圖/路透)

大谷翔平:50-50傳奇、創下日籍球員全壘打紀錄

大谷上賽季締造MLB首次的50-50里程碑,繳出54轟和59次盜壘的成績。他在達到43轟43盜時就已創下史無前例的紀錄,但仍持續挑戰更高目標。

此外,他在第5轟時就以生涯176轟超越松井秀喜,成為日籍球員在MLB的全壘打王。目前生涯全壘打已累積到225支。

馬查多(Manny Machado):教士隊史全壘打王

馬查多在2024年季前為教士出賽659場轟出139支全壘打,排隊史第五。9月10日,他以第164轟超越柯貝特( Nate Colbert)保持近50年的紀錄(866場163轟)。聯盟的現役球員中,只有天使隊的楚奧特( Mike Trout,378轟)和馬林魚隊的史坦頓( Giancarlo Stanton,267轟)以及馬查多為各自球隊的全壘打王。

簡森(Kenley Jansen)、金布瑞(Craig Kimbrel): 救援榜第4、第5

兩人在賽季前分居救援榜第七(簡森,420次)和第八(金布瑞,417次)。本季兩人超越華格納(Billy Wagner,422次)、法蘭柯(John Franco,424次)和羅德里格茲(Francisco Rodríguez,437次)。簡森以447次排名第4,金布瑞以440次位居第5。救援王為李維拉(Mariano Rivera)所保持的652次。

歐森(Matt Olson):連續出賽紀錄達600場

歐森在9月7日完成第600場連續出賽(從2021年5月2日開始),年底時達到620場,紀錄將延續到2025年。

自1969年分區制後,連續出賽超過600場的只有以下球員:

・里普肯(Ripken Jr.,1982-98):2632場

・賈維( Steve Garvey,1975-83):1207場

・特哈達(Miguel Tejada,2000-07):1152場

・羅斯(Pete Rose,1978-83):745場

・墨菲(Dale Murphy,1981-86):740場

・羅斯(1973-78):678場

・阿洛馬(Sandy Alomar Sr.,1969-73):661場

威特(Bobby Witt Jr.):連續兩季30-30

威特在9月17日成為MLB首位多季達成30轟30盜的游擊手,也是史上首位在24歲前就達成兩季30-30的球員。他是第八位連續兩季達成此成就的球員,加入布朗(Ryan Braun,2011-12)、索里亞諾( Alfonso Soriano,2005-06、2002-03)、葛雷諾(Vladimir Guerrero Sr.,2001-02)、邦茲( Barry Bonds,1995-97)、甘特(Ron Gant,1990-91)、邦茲(1977-78)和梅斯( Willie Mays,1956-57)的行列。