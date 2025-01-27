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大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

記者王真魚／綜合報導

大聯盟在2024年球季，許多球員改寫不少歷史紀錄，也刷新一些始料未及的單季紀錄。大聯盟官網整理12位在2024年寫下個人新成就的球星。

以下回顧12位在2024年達成里程碑的球員

巴恩斯（Corbin Burnes）：1000次三振

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這位王牌投手進入球季時，生涯已經累積870次三振、709.1局。他在8月4日第三局三振湯瑪斯（Lane Thomas）時，達成第1000次三振。根據伊利亞斯（Elias）統計，他用了850.2局達標，在出賽超過50%為先發的投手中，是第四快達陣。僅次於雷（Robbie Ray，810局）、達比修有（812局）和史奈爾（Blake Snell，820.2局）。

阿隆索（Pete Alonso）：200轟

阿隆索生涯684場比賽，累積192轟。他曾以第二快速度達成100轟。4月27日，阿隆索在第710場比賽轟出生涯第200號全壘打。這是史上第四快達成200轟的紀錄，僅次於霍華德（Ryan Howard，658場）、賈吉（Aaron Judge，671場）和基納（Ralph Kiner，706場）。

賈吉（Aaron Judge）：300支全壘打

本賽季開始時職業生涯共835場，擊出257支全壘打。他以史上第二快的速度達成200轟的里程碑。8月14日更創下最速300轟紀錄，僅用955場比賽就達成此成就，超越基納保持的1087場紀錄。

索托（Juan Soto）：200支全壘打、26歲前最多保送紀錄

索托在開季之前，生涯已經打出160支全壘打，且年僅25歲。9月17日，他成為史上第八位在26歲前達成200轟的球員，加入了法克斯（Jimmie Foxx）、馬修斯（Eddie Mathews）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、歐特（Mel Ott）、曼托（Mickey Mantle）、普荷斯（Albert Pujols）和羅賓森（Frank Robinson）的行列。

且在2024年以前累積的640次保送，創下MLB史上25歲前最多紀錄，也是26歲前第二多，僅次於曼托的668次。他在5月14日獲得第669次保送，最終以769次結束賽季，將這項26歲前紀錄推向更高。

韋蘭德（Justin Verlander）、薛茲爾（Max Scherzer）：分別登上生涯三振榜第10、第11名

薛茲爾季前以3367次三振排名第11，韋蘭德以3342次與尼可羅（Phil Niekro）並列第12，都有望超越排名第10的麥達克斯（Greg Maddux，3371次）。

最終韋蘭德以3416次三振排名第10，薛茲爾以3407次位居第11。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平寫下驚奇一季            。（圖／路透）

大谷翔平：50-50傳奇、創下日籍球員全壘打紀錄

大谷上賽季締造MLB首次的50-50里程碑，繳出54轟和59次盜壘的成績。他在達到43轟43盜時就已創下史無前例的紀錄，但仍持續挑戰更高目標。

此外，他在第5轟時就以生涯176轟超越松井秀喜，成為日籍球員在MLB的全壘打王。目前生涯全壘打已累積到225支。

馬查多（Manny Machado）：教士隊史全壘打王

馬查多在2024年季前為教士出賽659場轟出139支全壘打，排隊史第五。9月10日，他以第164轟超越柯貝特（ Nate Colbert）保持近50年的紀錄（866場163轟）。聯盟的現役球員中，只有天使隊的楚奧特（ Mike Trout，378轟）和馬林魚隊的史坦頓（ Giancarlo Stanton，267轟）以及馬查多為各自球隊的全壘打王。

簡森（Kenley Jansen）、金布瑞（Craig Kimbrel）： 救援榜第4、第5

兩人在賽季前分居救援榜第七（簡森，420次）和第八（金布瑞，417次）。本季兩人超越華格納（Billy Wagner，422次）、法蘭柯（John Franco，424次）和羅德里格茲（Francisco Rodríguez，437次）。簡森以447次排名第4，金布瑞以440次位居第5。救援王為李維拉（Mariano Rivera）所保持的652次。

歐森（Matt Olson）：連續出賽紀錄達600場

歐森在9月7日完成第600場連續出賽（從2021年5月2日開始），年底時達到620場，紀錄將延續到2025年。

自1969年分區制後，連續出賽超過600場的只有以下球員：

・里普肯（Ripken Jr.，1982-98）：2632場
・賈維（ Steve Garvey，1975-83）：1207場
・特哈達（Miguel Tejada，2000-07）：1152場
・羅斯（Pete Rose，1978-83）：745場
・墨菲（Dale Murphy，1981-86）：740場
・羅斯（1973-78）：678場
・阿洛馬（Sandy Alomar Sr.，1969-73）：661場

威特（Bobby Witt Jr.）：連續兩季30-30

威特在9月17日成為MLB首位多季達成30轟30盜的游擊手，也是史上首位在24歲前就達成兩季30-30的球員。他是第八位連續兩季達成此成就的球員，加入布朗（Ryan Braun，2011-12）、索里亞諾（ Alfonso Soriano，2005-06、2002-03）、葛雷諾（Vladimir Guerrero Sr.，2001-02）、邦茲（ Barry Bonds，1995-97）、甘特（Ron Gant，1990-91）、邦茲（1977-78）和梅斯（ Willie Mays，1956-57）的行列。

關鍵字： MLB大谷翔平賈吉洋基道奇

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