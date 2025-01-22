WBC讚台北大巨蛋世界級水準　MLB來台？資格賽有望開啟合作起點

▲WBC總裁史莫（Jim Small）受訪時對於即將於台北大巨蛋舉行的賽事以及未來舉辦大聯盟賽事的可能性發表看法。 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽舉行記者會，WBC總裁史莫（Jim Small）受訪時對於即將於台北大巨蛋舉行的賽事以及未來舉辦大聯盟賽事的可能性發表看法。他透露，未來幾年尚未規劃要在台灣舉辦大聯盟賽事，但期待2月資格賽能開啟合作契機。

史莫表示，去年在12強賽期間，他曾有幸親臨台北大巨蛋觀賽，對於球迷的熱情反應和球場設施留下了深刻印象，「不只是全亞洲數一數二，應該是全世界數一數二的球場。非常期待，可以今年2月把經典賽資格賽帶到台北大巨蛋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前曾提及紅土可能還需整理，史莫坦言，作為承辦世界級賽事的場地，必須達到大聯盟的場地標準。他表示，球場需要進行適當的整理，這是常見的情況，相信在台北市政府、台北大巨蛋管理團隊以及悍創運動行銷的支持下，屆時球場會呈現最佳狀態，迎接賽事的到來。

記者進一步提問關於大聯盟球賽來台舉辦的可能性，史莫坦言，舉辦大聯盟賽事是一個極為複雜的過程，需多方協商，包括球員工會與聯盟的同意。他表示，目前的規劃中，「接下來幾年，應該是沒有規劃會到台灣來舉辦。」

然而，他也指出，台北大巨蛋的世界棒球經典賽資格賽，可能成為未來合作的契機，「它會是1個起點，畢竟我們也沒有使用過這個球場，或許希望可以透過2月的資格賽，開啟一個新的合作機會，應該是不無可能。但是至於接下來幾年，目前當然不便評論，是沒有特別去規劃。」

