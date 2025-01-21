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洪總讚大巨蛋改變台灣棒球生態　女生也能漂漂亮亮進場看球

▲▼ 洪一中、曾文誠、常富寧、梁功斌 。（圖／記者王真魚攝）

▲鏡電視旗艦級紀錄片《那些年：撐起職棒的他們》將於1月28日首播，今日首映記者會。洪一中、曾文誠、常富寧、梁功斌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

鏡電視旗艦級紀錄片《那些年：撐起職棒的他們》將於1月28日首播，今日首映記者會邀請文化部影視局、公視、中華電信等單位代表，以及台鋼總教練洪一中、球評曾文誠等棒球界重量級人物出席。經歷過假球年代，洪總看完前導片後，有很深的感觸。

洪總坦言，其實自己在這支紀錄片當中並沒有參與太多，但看到紀錄片那一句話：「那些年，撐起職棒的他們。」內心被深深觸動，「職棒從元年能夠走到現在，中間起伏很大，我有時不太願意提起這些，但能夠走到現在，真的是多虧很多人的努力與堅持、熱情。」

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「因為他們的熱情，才有辦法堅持到現在，有些翻轉跡象。」洪總回憶，過去職棒曾經是一場比賽球員比台上的球迷還多，「所以我現在常跟球員說，你們是適逢其時，要珍惜現在的環境。」

「你們剛好在這時間進到職棒，就以今年職棒一些FA選手來說，爭取的價碼提高，這在我們以前來想根本是不可能的事情，是天方夜譚，更別說可以簽到十年破億合約，當時環境都沒有到這種程度，並不會有這種身價，所以選手真的要珍惜，只要努力、打出成績，都能夠得到相對的代價。」洪總直呼。

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

洪總再舉例，以前球員時期經歷兄弟三連霸，「每一次冠軍，調薪都是固定4萬，現在情況是主力選手如果3連霸，薪水是倍數跳。」他指出，球團收益主要來自進場觀眾收入，「收入越多，代表環境越好，球員薪資就會越高。」

「所以我看到前面那幾個字，心有漣漪，感觸很深。」洪總表示，真的要感謝這些人的堅持與努力，「謝謝他們還有一點點熱情，才能維持到現在。」

洪總進一步提到，職棒走到現在，雖然無法和美國、日本等職棒相比，但已經有很多地方可開始慢慢投入資源，包括一些場地、設備以及訓練資源的挹注。球團現在為什麼願意做這件事？他表示，大巨蛋是很大的關鍵，「大巨蛋改變了台灣棒球的生態。」

台北大巨蛋的啟用為台灣棒球帶來新氣象，也凸顯了球場設施對於職棒永續經營的重要性。

「現在的職棒經營模式和以前不同。」洪一中表示，過去年度預算五千萬就能營運，但現在每支球隊的支出已達數億元，加上球員薪資水準提升，營運成本大幅增加。他強調，若要讓企業持續投入職棒，建立穩定的營收模式是關鍵。

針對票房收入，洪一中以電影院為例，「現在人們願意花500元看電影，但去球場看球卻要忍受悶熱的環境。」他認為台灣球迷的消費能力並不差，關鍵在於球場設施是否能提供舒適的觀賽體驗。有好的環境，球迷願意花一、兩千元買票入場，也更可能購買季票。

洪總也提到，球隊的勝負並非經營的唯一指標，要是冠軍就能確保生存，兄弟、Lamigo也不會轉賣。他認為，職棒要走得長遠，球團必須建立穩定的收入來源。

洪一中強調，政府的支持固然重要，但產業要蓬勃發展，還是需要健全的營運模式，優質的觀賽環境正是其中關鍵，「球場氛圍要做出來，看球舒適，感覺很好，就會天天去。就像大巨蛋，女孩子進場可以漂漂亮亮，畫美美的妝，也不會流汗讓妝花掉，即使一張票一千、兩千，還是會進去。」
 

關鍵字： 紀錄片職棒洪一中曾文誠鏡電視

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