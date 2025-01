河村勇輝6抄截創旅美新高！　日本球迷：實力堪比老將

▲河村勇輝攻下24分、14籃板、6抄截。(圖(圖/翻攝自X/@nbagleague)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝今(21)日代表NBA灰熊下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行出賽,他擔任先發控衛登場全隊最高40分鐘,砍下24分、14助攻、6抄截,其中抄截創下個人旅美生涯新高,可惜河村的出色發揮未能幫助球隊奪勝。

本場是河村勇輝今年第2次出戰G聯盟比賽,他在上半場就火力全開,首節4投4中的表現,貢獻12分、5助攻。次節他持續猛攻,拿下20分並送出8助攻,疾行在上半場結束以56比48領先。

第3節疾行遭逆轉,河村本節未能繼續得分,但在比賽末節,他助攻隊友命中三分,成功達成得分和助攻的雙十數據,可惜球隊吞敗。最終河村勇輝取得24分、14助攻、3籃板、6抄截,投籃14投7中,三分球10投4中。

Yuki Kawamura was sensational in the first-half!



20 PTS ???????? 8 AST ???????? 4 STL ???????? 86% FG



Catch the Japanese sensation and the @MemphisHustle in the second-half on https://t.co/fLGfbO13fw. pic.twitter.com/eygLDvOEgu