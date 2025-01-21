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河村勇輝6抄截創旅美新高！　日本球迷：實力堪比老將

▲河村勇輝攻下24分、14籃板、6抄截。（圖（圖／翻攝自X／@nbagleague）

▲河村勇輝攻下24分、14籃板、6抄截。（圖（圖／翻攝自X／@nbagleague）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝今（21）日代表NBA灰熊下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行出賽，他擔任先發控衛登場全隊最高40分鐘，砍下24分、14助攻、6抄截，其中抄截創下個人旅美生涯新高，可惜河村的出色發揮未能幫助球隊奪勝。

本場是河村勇輝今年第2次出戰G聯盟比賽，他在上半場就火力全開，首節4投4中的表現，貢獻12分、5助攻。次節他持續猛攻，拿下20分並送出8助攻，疾行在上半場結束以56比48領先。

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第3節疾行遭逆轉，河村本節未能繼續得分，但在比賽末節，他助攻隊友命中三分，成功達成得分和助攻的雙十數據，可惜球隊吞敗。最終河村勇輝取得24分、14助攻、3籃板、6抄截，投籃14投7中，三分球10投4中。

本場比賽在日本時間早上進行，日本網友熱議河村勇輝表現，甚至河村勇輝的名字當時登上了熱門趨勢榜。見到河村今天的雙十發揮，日本網友紛紛讚嘆，「早上就能看到雙十，真幸福」、「無雙的表現」、「才來美國3個月的選手，實力堪比老將」、「個人數據完美，無可挑剔」等興奮的聲音。

關鍵字： NBA河村勇輝莫蘭特灰熊

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