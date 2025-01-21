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身邊少了唐西奇不會打球？　神射湯普森得分、三分命中率暴跌

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠今（21）日作客黃蜂，帶著領先進入第4節卻慘遭逆轉，球迷將輸球主因歸咎於出手最後一擊的4冠射手湯普森（Klay Thompson），K湯在一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣後表現判若兩人，不僅數據雪崩式下滑，連出手都變得不夠果斷，似乎有所畏懼。

本場比賽，獨行俠3節打完83比82領先黃蜂1分，湯普森在第4節登場9分45秒，數據卻只有1次三分出手未進（最後一擊）與1次失誤。他全場上陣29分38秒，只投了5球（5投2中），就連引以為傲的三分球也只出手2次（2投1中），得到7分、2籃板、2助攻，外國球迷狠酸，K湯沒有唐西奇就忘了怎麼打球。

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▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森與唐西奇同場時數據：

場均得分：14.9分
場均三分出手：8.3次
三分命中率：40.6%
球隊進攻效率：123.57

湯普森沒有唐西奇時數據：

場均得分：11.9分
場均三分出手：6.9次
三分命中率：34.2%
球隊進攻效率：114.41

在沒有唐西奇的幫助下，湯普森每場平均少得3分，且三分命中率從40.6%暴跌到34.2%。

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇本季缺席14場，獨行俠僅繳出4勝10敗。這位達拉斯金童在去年聖誕大戰時拉傷小腿，由於他的小腿有傷病史，球團選擇好好保護他，初步先讓他停賽1個月，再進行2次評估。

本季例行賽開打前，唐西奇就因左小腿挫傷缺席了所有的訓練營和季前賽； 另外，2022年他在例行賽最後一場拉傷，缺陣當年季後賽的前3場比賽；去年在馬德里訓練他也拉傷小腿，缺席了季前賽的大部分時間。

 
關鍵字： NBA湯普森唐西奇

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