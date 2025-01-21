湖人與金塊爭「冠軍悍將」？　暴龍很想交易掉布朗不排除買斷

▲暴龍可能將前金塊冠軍悍將布朗擺上貨架，也不排除買斷他的合約。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

前金塊冠軍悍將布朗(Bruce Brown)上季輾轉披上溜馬與暴龍戰袍，他有可能在今年2月交易截止前再換東家。據NBA記者費雪(Jake Fischer)的消息，多倫多很積極想交易掉布朗，也不排除買斷他的合約，若這位28歲前鋒進入買斷市場，傳出湖人與金塊可能展開追求行動。

布朗本季僅替暴龍出賽9場，全從板凳出發，場均上場18.2分鐘，能得7.2分、3.4籃板和0.9助攻，投籃命中率43.3%、三分球命中率31.3%。他身上2年4500萬美元的合約進入最後1年，這紙合約最初是他與溜馬簽訂的，隨後他被印第安納當成換取前暴龍一哥西亞卡姆(Pascal Siakam)的籌碼。

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NBA記者費雪披露，「暴龍非常積極想要處理布朗和他剩餘2300萬美元的薪資，希望從2024年1月17日的西亞卡姆交易案中獲得更多回報。如果布朗的交易未能達成，他肯定會成為買斷市場上的熱門人選。」

▲暴龍可能交易前金塊冠軍悍將布朗（右）。（圖／路透）

費雪指出，若布朗進入買斷市場，他的前東家金塊與湖人可能會展開追求行動，「湖人在兩個夏天前是布朗的主要目的地之一，最終布朗從溜馬手上獲得了令人驚訝的兩年4500萬美元的大合約。」

「另一支值得注意的球隊是丹佛，如果布朗進入買斷市場的話。據消息人士稱，金塊會非常樂意與這位被稱為『Brucey B』的資深球員重新合作。」費雪如此說道。

湖人也可以透過交易網羅布朗，當然如果能在買斷市場上得到這位資深悍將更好，如此一來，他們不需要付出任何主要輪替球員或放棄選秀資產。

布朗曾是金塊2022-23賽季奪冠的重要成員，該季他幫助丹佛在西區冠軍賽橫掃湖人，紫金大軍深知他在場上的影響力，對任何有爭冠希望的球隊來說，他都能成為陣中的關鍵球員。