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40年主場最慘！勇士狂輸塞爾提克40分　柯爾：得忘掉這一戰

▲▼天王柯瑞此役手感不佳，勇士狂輸給塞爾提克40分 。（圖／路透）

▲天王柯瑞此役手感不佳，勇士狂輸給塞爾提克40分 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

勝率持續在5成上下徘徊的勇士，今(21)日在大通中心迎戰衛冕軍塞爾提克，核心悍將格林(Draymond Green)因左小腿傷勢缺陣，全隊陷入打鐵窘境，上半場無人得分上雙，陷入15分落後，第3節更被灌進43分，終場以85比125狂輸40分，這是灣區主場40年來最慘烈的一役，賽後戰績變成21勝21敗。

勇士今日賽前就傳來壞消息，2大核心之一格林左小腿輕微拉傷，至少會錯過4場比賽，這一戰交手塞爾提克，「小手套」培頓二世(Gary Payton II)被拉上先發，這是主帥柯爾(Steve Kerr)本季啟用的第24套先發陣容，無奈灣區大軍再次打鐵，首節三分12投1中，被拉開11分差。

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▲▼天王柯瑞此役手感不佳，勇士狂輸給塞爾提克40分 。（圖／路透）

勇士次節依舊沒能找回準星，前2節合計僅拿39分，全隊無人得分上雙，三分24投3中(命中率12.5%)，上半場打完落後15分。綠衫軍第3節火力全開，單節三分12投8中，灌進了43分，徹底拉開分差，最終灣區軍團就以85比125慘輸40分。

根據統計，這是柯爾執掌兵符後，勇士在主場最慘烈的敗仗，也是隊史自1985年對陣達拉斯以來，在主場最慘痛的失利；團隊單場僅拿85分，刷新天王柯瑞(Stephen Curry)代表勇士出賽以來，灣區軍團在主場的得分新低。

▲▼天王柯瑞此役手感不佳，勇士狂輸給塞爾提克40分 。（圖／路透）

勇士今日僅2人得分上雙，柯瑞並未處於最佳狀態，仍以16投6中拿下全隊最高的18分、4助攻和3籃板，三分12投4中；從板凳出發的後場小將穆迪(Moses Moody)挹注13分、6籃板和5助攻。

主帥柯爾賽後坦言，「我們必須把這場比賽沖到馬桶裡，準備迎戰國王。」他表示，勇士已經有過幾次這樣的慘敗，這些比賽令人沮喪，他希望球隊能忘掉這一戰，專注於下一戰。

關鍵字： NBA勇士柯瑞勇士柯爾塞爾提克

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