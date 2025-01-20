熱火決心交易截止前送走巴特勒！　前東家灰狼可能加入談判

▲熱火一哥巴特勒解禁回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)上周正式解除7場禁賽令，回歸先發陣容，但NBA名記者史坦(Marc Stein)披露，邁阿密下定決心要在2月交易截止前送走他，「雙方更希望能夠立即分開」。據報導，聯盟半數球隊都有意加入交易談判，包括巴特勒的前東家灰狼，不過是扮演第3方或第4方的輔助角色。

Brian Windhorst has a message for Heat fans on Jimmy Butler



“This is what Heat fans need to know and certainly the Heat know… His number 1 goal is to be traded. His actions will be aimed at getting himself traded preferably to the Phoenix Suns, Period.”



(Via @ESPNNBA) pic.twitter.com/L3bLIDCAbd [廣告]請繼續往下閱讀... January 18, 2025

《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)在巴特勒18日回歸出戰金塊後直言，「這是熱火球迷需要知道的，當然熱火隊也知道。他的首要目標是被交易，他的行動將會以讓自己被交易為目的，最好是到鳳凰城太陽，就是這樣。」

NBA名記者史坦也披露，雖然巴特勒解禁回歸球隊，但他與熱火之間並未達成共識，邁阿密高層仍在努力尋找在台灣時間2月7日交易截止前，將他交易出去的機會，「因為他們真的擔心，剩下的賽季將讓雙方難以共處，雙方更希望能夠立即分開。」

▲熱火尋求在交易截止前送走巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

「組建一個讓人滿意的交易仍然極具挑戰性，但熱火繼續給人留下印象，表明他們認真探索所有可能的途徑，尋求通過多方交易為巴特勒找到一個新家，並且他們希望在接下來的18天內完成這一目標。」史坦繼續寫道。

值得一提的是，巴特勒曾短暫效力過的前東家灰狼，也被點名有意參與交易，不過並不是想找他回鍋明尼蘇達，而是扮演交易「促進者」的角色。先前暴龍也被點名想當交易的第3方或第4方，對此史坦說，聯盟已有大約半數的球隊，都向熱火表達想參與交易，「這是因為熱火正在嘗試策劃一筆交易，以結束這場長期的交易談判。」

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼上季才打進西區冠軍賽，卻在開季前無預警交易掉當家一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)，本季表現掙扎，目前取得22勝20敗，在競爭激烈的西區僅名列第8，現在還不清楚他們將吸收哪些合約或球員來幫助熱火促成巴特勒的交易。