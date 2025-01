熱火決心交易截止前送走巴特勒！　前東家灰狼可能加入談判

▲熱火一哥巴特勒解禁回歸。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)上周正式解除7場禁賽令,回歸先發陣容,但NBA名記者史坦(Marc Stein)披露,邁阿密下定決心要在2月交易截止前送走他,「雙方更希望能夠立即分開」。據報導,聯盟半數球隊都有意加入交易談判,包括巴特勒的前東家灰狼,不過是扮演第3方或第4方的輔助角色。

Brian Windhorst has a message for Heat fans on Jimmy Butler



“This is what Heat fans need to know and certainly the Heat know… His number 1 goal is to be traded. His actions will be aimed at getting himself traded preferably to the Phoenix Suns, Period.”



(Via @ESPNNBA) pic.twitter.com/L3bLIDCAbd