道奇隊再出招！挖來大谷剋星史考特 補強左投後援戰力

▲教士左投史考特（Tanner Scott，30歲）以4年總額7200萬美元的合約（相當於23.7億台幣）正式加入道奇隊。（圖／達志影像／美聯社） 。

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊再次出手，挖來教士隊的「大谷剋星」！根據MLB官網報導，左投史考特（Tanner Scott，30歲）以4年總額7200萬美元的合約（相當於23.7億台幣）正式加入道奇隊。

史考特上季初效力馬林魚，球季中轉戰教士，整年在兩隊合計登板72場，繳出9勝6敗、22次救援成功、11次中繼成功，防禦率僅1.75。

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他以近乎側投的變化球風格搭配接近100英里（約161公里）的速球及犀利的滑球，被譽為「最強左投救援」。生涯累計383場登板的他，將為道奇隊相對薄弱的左投牛棚帶來強大支援。

史考特同時也是「大谷剋星」。面對去年國聯「雙冠王」大谷翔平，他在例行賽中讓大谷9打數僅1安打，打擊率僅1成1並吞下3次三振；在分區系列賽中更是完美壓制，大谷4打數全數遭三振。

如今這位「剋星」成為隊友，大谷也在Instagram限時動態轉發MLB的相關消息，幽默歡迎史考特的加入。

▲ 大谷翔平轉發動態 。（圖／截自大谷翔平IG）