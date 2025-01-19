鵜鶘拒絕交易大鎖瓊斯　威廉森、英格雷不在貨架上！

▲鵜鶘瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

距離NBA 2月6日的交易截止日剩不到1個月，市場上的買家與賣家開始有動作。鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）本季投籃命中率、三分球命中率、罰球命中率、失誤數都創下生涯最差，日前傳出鵜鶘有意交易威廉森，但近日更新消息，威廉森在截止日前不太可能被交易。被視為鵜鶘最有交易價值的側翼大鎖瓊斯（Herbert Jones），管理層則拒絕了全部的交易詢問，視瓊斯為非賣品。

威廉森本季受到傷勢影響僅出賽10場，目前場均21.9分是新秀賽季後新低，投籃命中率48.5%、三分投籃命中率20%、罰球命中率62.4%、失誤3.4次全創下生涯最差紀錄。鵜鶘日前傳出有意交易威廉森，但《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）今（19）日透露，目前鵜鶘沒有打算交易威廉森。

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▲鵜鶘威廉森（中）、英格雷（右）。（圖／達志影像／美聯社）

瓊斯日前因右肩後盂唇撕裂，將無限期缺陣，但他仍是交易市場上的大熱門，本季他場均上陣32.4分鐘、抄截1.9次皆創生涯新高，但三分球命中率是生涯最低的30.6%（場均出手3.6次，命中1.1顆）。NBA名記者費雪（Jake Fischer）透露，鵜鶘收到許多瓊斯的交易詢問，但全數都拒絕。

鵜鶘另一位明星前鋒英格雷（Brandon Ingram）去年12月腳踝受傷，自此缺席至今。費雪指出，由於英格雷本季復出時間未知，且他今夏將成為非受限自由球員，許多球隊不願冒風險將他納入麾下，因此交易難度很高，鵜鶘未放心力探討。