籃網強森交易要價曝光！　騎士、雷霆已進行初步詢問

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

距離NBA 2月6日的交易截止日剩不到1個月，聯盟逐漸分化為買家與賣家。籃網優質3D側翼強森（Cameron Johnson）是目前自由市場的大熱門，東、西區2大龍頭騎士與雷霆都是追逐者，不過據傳籃網要價很高，要求2張首輪選秀權搭配1名年輕潛力球員，令追逐者打退堂鼓。

強森本季在籃網打出生涯最佳表現，每場平均上場32分鐘，能得19.6分、3助攻、投籃命中率49.9%、三分命中率42.8%（場均進3.2顆）、罰球命中率89.7%（場均進3.4顆）都是生涯新高。

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▲籃網3D前鋒強森。（圖／路透）

據NBA名記者費雪（Jake Fischer）報導，籃網對強森的要價很高，要求至少2張首輪選秀權加上1名年輕球員。且因為強森與籃網的合約持續至2027年，所以籃網並不急於交易他。

克里夫蘭騎士和奧克拉荷馬城雷霆目前戰績分別為列東、西區第1，傳出有意交易強森補強鋒線防守。目前2隊和籃網都已有初步詢問，但尚未深入探討。騎士因為缺乏可交易的選秀權無法滿足籃網要價，而雷霆則不願打亂球隊的化學反應而未進一步追逐。