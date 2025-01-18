攻城獅「努利」首秀飆41分退戰神　刷新2小時前TPBL最高分紀錄

▲新竹攻城獅新洋將「努利」首秀飆41分。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

陷入5連敗的新竹御嵿攻城獅，今(18)日在主場迎戰台北台新戰神，3天前才入隊的新洋將「努利」(Landers Nolley)首戰就打出代表作，他鏖戰43分鐘飆出41分、5助攻和5籃板，刷新2個小時前高雄全家海神洋將克雷格單場39分紀錄，成為聯盟單場最高分的新紀錄保持人，率隊以117比105止敗。

年僅24歲的努利身高198公分、體重99公斤，他來自美國亞特蘭大，NCAA時期曾效力於維吉尼亞理工大學、曼菲斯大學、辛辛那提大學，在NCAA 1級賽場平均能攻下14分、5籃板、2.4助攻，三分球命中率達37％。

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自辛辛那提大學畢業後，努利投入該屆NBA選秀會未獲親睞，以自由球員身份加盟紐奧良鵜鶘，在NBA夏季聯賽留下5場出賽紀錄，2023-24賽季在NBA G-League代表伯明罕中隊出賽，平均貢獻15分、5.5籃板、3.5助攻，接著展開旅外生涯，攻城獅3天前才官宣他加盟。

努利今日在風城主場迎來旅台生涯首戰，他第2節獨攬了15分，前2節拿下21分，儘管他14投5中，投籃命中率僅35.7%，但他頻頻製造犯規站上罰球線搶分，總計11罰10中，展現出進攻破壞性，讓攻城獅帶著60比56、4分領先進入下半場。

努利下半場繼續開火，並在第4節打破了2小時前海神洋將克雷格單場39分的聯盟紀錄，他全場攻下41分、5助攻、5籃板和1抄截，率隊以117比105終止5連敗，贏得本季第3勝。