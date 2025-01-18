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誰能阻止？美媒稱道奇輪值歷史級別　佐佐木朗希未來有望塞揚獎

▲▼「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇如願簽下「令和怪物」佐佐木朗希，美國媒體《USA Today》記者奈丁格爾(B. Nightingale)稱又添一名王牌投手的道奇，現在擁有「歷史上最厚實的輪值陣容」，誰還能阻止他們？更看好佐佐木經過1、2年的磨練後贏得塞揚獎。

佐佐木朗希今日在Instagram宣布加盟道奇，與前輩大谷翔平、山本由伸合組道奇「三本柱」，「在加盟記者會上，我將懷著對所有支持我的人的感謝之情，穿上道奇的球衣。」

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▲▼大谷翔平在Instagram上歡迎佐佐木朗希入隊 。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

▲大谷翔平在Instagram上歡迎佐佐木朗希入隊 。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

對於去年世界大賽冠軍道奇又獲得一名王牌級投手，《USA Today》記者奈丁格爾撰寫了一篇標題為「邪惡帝國地位穩固」的文章，他直呼，「去年，僅憑3名健康的投手就贏得了世界大賽。今年有7名投手，誰能阻止他們？」

除了日本「三本柱」，塞揚強投史奈爾(Blake Snell)、昔王牌葛拉斯勞(Tyler Glasnow)也預計進入先發輪值，另外，岡索林(Tony Gonsolin)、梅伊(Dustin May)、奈克(Landon Knack)、資深左投克蕭(Clayton Kershaw)等也都是先發人選。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

奈丁格爾指出，「這可能成為歷史上最厚實的輪值陣容。至少，自從名人堂級投手G·馬達克斯(G. Maddux)、T·格拉文(T. Glavine)、J·史莫茲(J. Smoltz)在巔峰期活躍於勇士隊以來，這是一個足以載入球史的先發陣容。」

奈丁格爾還提到，「通過6到7人的輪值組合，可以有足夠的時間來培養佐佐木，讓他在世界大賽時保持最佳狀態。」他分析，道奇有足夠的深度來應對挑戰，並高度讚賞佐佐木朗希的天賦，「擁有102英里(約164.1公里)的直球和具有破壞力的快速指叉球和滑球。雖然一開始不可能，但在1、2年後，他有可能獲得塞揚獎。」

關鍵字： 大聯盟MLB日職佐佐木朗希道奇大谷翔平山本由伸

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