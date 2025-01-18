大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

▲大谷翔平在Instagram上歡迎佐佐木朗希入隊 。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希今(18)日親自宣布加盟洛杉磯道奇，前輩大谷翔平在Instagram動態上連續轉發2則佐佐木入隊的貼文，他並未寫下任何評論或添加表情符號，日本媒體稱這是「無言」的歡迎，喜悅之情溢於言表，不過另一位效力聖地牙哥教士的日本強投達比修有看到這消息，恐怕要哭了。

現年23歲的佐佐木朗希透過入札制度轉戰大聯盟，他今日在個人Instagram宣布與道奇簽約，他貼出一張上面有道奇球帽的照片並表示，「這是一個非常困難的決定，但我會努力讓自己在棒球生涯結束後回顧這段經歷時，認為這是個正確的決定。」

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▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

「二刀流」巨星大谷翔平也以自己的方式歡迎「新同事」，大谷在Instagram限時動態連續轉發佐佐木朗希個人與大聯盟官網的貼文， 不過他並未在社群媒體上發表任何評論。

對於大谷這「無言」的歡迎，日本球迷紛紛表示，「結果就是一切」、「讓反對者閉嘴吧」、「喜悅之情溢於言表的大谷翔平」、「在限時動態上歡迎他」、「他在限時動態上立即表示祝福」等，興奮和讚賞的聲音不斷湧現。

不過另一名效力教士的日本強投達比修有可能要哭了，他曾在看到大谷與山本都加入道奇後直言很傷心，更說如果佐佐木朗希也去道奇，自己會哭出來，沒想到這個「惡夢」今日成真，「令和怪物」新賽季很可能會與大谷、山本一起加入道奇的先發輪值，讓去年的世界冠軍更加強大。

▲大谷翔平 。（圖／路透）