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外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希落腳處即將揭曉，藍鳥？道奇？（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日職羅德投手佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，近日將決定最終落腳處，據外媒指出，教士隊已退出佐佐木朗希的爭奪戰，檯面上就剩下道奇以及藍鳥。

美國棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）稍早透過社群平台X（前身為Twitter）發文指出，「據多方消息來源指出，教士隊已退出佐佐木朗希的爭奪戰。」

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佐佐木朗希決定行使入札制度挑戰大聯盟之後，吸引超過20支球隊參與爭奪戰，而道奇、教士及藍鳥被認為是最終候選者。

根據規定，25歲以下的海外選手合約自15日（台灣時間15日晚上10點）解禁，佐佐木透過入札制度的談判期限為美東時間23日下午5點（台灣時間24日上午6點）。

此前有報導稱，道奇與教士為了確保「佐佐木資金」，暫緩與中南美洲潛力新秀的簽約計劃。然而，羅梅洛指出，教士退出競爭後，將在數小時內完成與國際自由球員德拉克魯茲（Jhoan De La Cruz）及阿瓦瑞茲（Carlos Alvarez）的簽約。

羅梅洛隨後進一步更新消息，「教士隊將在明天完成2024-25年度國際球員市場的第一筆重大簽約，他們將正式簽下身高6呎3吋（約190公分）的多明尼加左投阿瓦瑞茲（Carlos Alvarez），簽約金約100萬美元（約3292萬台幣）。」

投手阿瓦瑞茲在2025年大聯盟國際潛力新秀榜排行第39名。球探評分中，快速球55、變速球50、滑球50、控球50，整體為45分。

他有幾個特別吸引球探注意的地方，包括身材高大，還在長大中，代表未來可能會更強；才17歲就能投90英哩以上的快速球（大約145-150公里），而且控制得還不錯。

有趣的是，他原本是外野手，最近才改當投手，「這反而是優點，代表他的手臂還很新鮮，沒有長期投球造成的負擔。加上他是左投，在棒球界很搶手。」

最重要的是，阿瓦瑞茲的球都能控制在好球帶附近，「這點很重要，代表他以後很有機會可以當先發投手。雖然現在整體評價不是特別高，但因為年紀還小，有很多時間可以進步。」

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟教士隊國際自由球員阿瓦瑞茲

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