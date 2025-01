外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

▲佐佐木朗希落腳處即將揭曉,藍鳥?道奇?(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

日職羅德投手佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟,近日將決定最終落腳處,據外媒指出,教士隊已退出佐佐木朗希的爭奪戰,檯面上就剩下道奇以及藍鳥。

美國棒球記者協會記者羅梅洛(Francys Romero)稍早透過社群平台X(前身為Twitter)發文指出,「據多方消息來源指出,教士隊已退出佐佐木朗希的爭奪戰。」

佐佐木朗希決定行使入札制度挑戰大聯盟之後,吸引超過20支球隊參與爭奪戰,而道奇、教士及藍鳥被認為是最終候選者。

根據規定,25歲以下的海外選手合約自15日(台灣時間15日晚上10點)解禁,佐佐木透過入札制度的談判期限為美東時間23日下午5點(台灣時間24日上午6點)。

此前有報導稱,道奇與教士為了確保「佐佐木資金」,暫緩與中南美洲潛力新秀的簽約計劃。然而,羅梅洛指出,教士退出競爭後,將在數小時內完成與國際自由球員德拉克魯茲(Jhoan De La Cruz)及阿瓦瑞茲(Carlos Alvarez)的簽約。

Per source: The San Diego Padres will make their first major official signing of the 2024-25 international class tomorrow and officially sign 6'3 Dominican left-hander Carlos Alvarez for around 1M in bonus money.