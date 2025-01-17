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「證件妹」吳佳穎出手超快又準　自認與從小練跆拳道有關

▲▼中華台北吳佳穎今天在女子25公尺手槍慢射暫居第二 。（圖／中華民國射擊協會提供）

▲「證件妹」吳佳穎出手超快 。（資料照／中華民國射擊協會提供）

記者游郁香／綜合報導

射擊10公尺空氣手槍預賽規定75分鐘完成60發射擊，3屆奧運國手「證件妹」吳佳穎今天（17日）在東南亞射擊錦標賽僅花不到50分鐘就收工，同一時間，中華隊另2位年輕女將陳俞如、劉恆妤分別完成47、43發，其餘19名選手也都還沒完成50發。

比賽節奏明快流暢一直是吳佳穎的特色，但她笑說：「今天其實有慢一點。」教練郭孟熙認為，射擊選手節奏快慢與個性有關，沒有好或不好，但近年國際主流比較傾向「快打」。郭孟熙說：「就像創作一樣，狀況好就能隨心所欲。選手就要勇敢使用最熟練的方式，為自己創造出流暢的情境。」

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▲▼張潞在男子10公尺空氣手槍拿下金牌；吳佳穎在女子公尺空氣手槍拿下大會第一面金牌；女子團隊10公尺空氣手槍拿下金牌吳佳穎(左起)、陳俞如、劉恆；鄭晏晴。（圖／大會提供）

▲吳佳穎在女子公尺空氣手槍拿下大會第一面金牌。（圖／大會提供）

吳佳穎小學最初接觸的運動是跆拳道，只是身材嬌小，發展受到限制，升上高中後才改練射擊。談到自己的射擊比賽節奏，吳佳穎認為，可能和跆拳道的訓練有關，畢竟跆拳道攻擊節奏要明快，出腳不能拖泥帶水，射擊也是一樣，準備好就要果決出手。

去年巴黎奧運之後，郭孟熙為吳佳穎與青少女選手鄭晏晴安排多元訓練方式，包括西洋劍與網球，每次安排2小時，一樣能達到有氧訓練的效果。「射擊訓練相對比較單調。」郭孟熙說：「透過不同領域的訓練，希望能激發學習的欲望，重新找回創造的靈感與熱情。」吳佳穎也認同多元訓練方式，特別是西洋劍讓她覺得很有趣，她說：「跟射擊一樣，同樣要一擊命中。」 

關鍵字： 東南亞射擊錦標賽射擊證件妹吳佳穎

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