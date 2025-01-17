活塞從爛隊變NBA最火燙　狀元康寧漢要當「那個人」兌現期待

▲活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

底特律活塞是當前NBA最火燙球隊之一，進入2025年後，他們打出7勝2敗佳績，目前排名東區第9。值得一提的是，2021年狀元康寧漢（Cade Cunningham）本季總算破繭而出，場均24.4分、9.4助攻率隊衝擊季後賽席位，他受訪時坦言感到壓力，大家都叫他「那個人」，他知道自己必須兌現球迷期待，但目前還沒達到理想水準。

康寧漢現年23歲，本季總算兌現狀元身手，場均24.4分、投籃命中率45.6%、三分球命中率37.5%都寫下生涯新高，且他並非獨善其身，本季每場能送出9.4助攻，在全聯盟排名第3。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活塞目前的火燙與去年的慘況形成了強烈對比，當時全聯盟都在嘲笑陷入28連敗的活塞，質疑活塞是否該繼續圍繞康寧漢建隊，活塞隊友史都華（Isaiah Stewart）表示，「當我們經歷那個時刻，全聯盟都在嘲笑我們，對我們不尊重，但我們都是男人，最終不會容忍這種事。」

▲活塞康寧漢（左）。（圖／達志影像／美聯社）

康寧漢將活塞的成敗歸咎在自己身上，他表示不想辜負活塞球迷的期待，「這是成為『那個人』的過程。」康寧漢解釋說，「大家都叫我『那個人』，意味著我扛著很多期待，有些人會說這是壓力，我知道我必須兌現這些期待，而我還沒達到我想達到的水準。」

活塞總教練畢克斯塔夫（J. B. Bickerstaff）表示他欣賞康寧漢的拚勁，「你不會從其他球員看到這種精神，對吧？」他接著說，「現在很多人會選擇逃避責任，或者把責任推給別人，而康寧漢卻展現了非凡的勇氣。」

▲活塞康寧漢（右）。（圖／達志影像／美聯社）

康寧漢想帶領活塞脫離長期的「坦隊」身份，「這裡的支持、韌性深深地觸動了我，這座城市經歷了很多艱難時刻，許多糟糕的籃球比賽。我想成為改變的一部分，想擁有屬於自己的篇章，我希望以後人們提到活塞時，會想到我們的名字。」

活塞勝率目前在5成徘徊，他們試圖建立贏球的文化，不要將輸球當作自然，康寧漢相信他們有能力做到，「我們正在學習如何一起贏球，如何在場上場下支持彼此，這不是一夜之間就能完成的事情，不過我對我們的未來感到非常樂觀。」