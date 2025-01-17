南韓啦啦隊女神加入台北戰神！兩人分別撞臉女團Karina、Hani

▲南韓啦啦隊女神李素泳、朴恩惠2月降臨台北戰神主場 。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神將於農曆年後2月7日與2月9日，推出「佔有你的心」主題活動，邀請由高人氣 YouTuber「韓國女生 Judy」經營的OM Just cheerleaders南韓啦啦隊成員李素泳與朴恩惠加入Taishin Wonders，成為2月份的限定女神。

「高冷女神」李素泳以氣質出眾，擁有與aespa成員Karina神似的面貌，一出道便在啦啦隊界嶄露頭角。從高中就讀舞蹈科開始便奠定了紮實的舞蹈基礎，大學時原本主修航空系，但因為無法忘懷對表演的熱情，最終轉攻模特兒科系並以全系第3名畢業。

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擁有7年豐富應援經驗的李素泳，自2018年從三星獅與浦項製鐵足球俱樂部起步，逐步進軍韓國多支知名職業隊伍，包括蔚山現代摩比斯太陽神、金泉Hi-Pass女子排球隊等，展露無可挑剔的專業實力。

過去也曾擔任Fubon Angels演唱會中韓籍成員李晧禎演出片段的舞蹈總監，李素泳全程包辦編舞、服裝與走位設計，展現多才多藝的一面，當時也特地飛到台灣觀看現場演出，專業的投入與熱情讓不少台灣球迷對她留下深刻印象。除了跳舞，李素泳還是一位美食愛好者，擅長韓國料理雞蛋捲與大醬湯，對美容充滿濃厚興趣的她也開玩笑說，「如果不當啦啦隊員，可能會成為整形外科院長。」

「哈妮女神」朴恩惠則與EXID成員Hani長相神似，被粉絲稱為「甜心公主」。她的啦啦隊生涯始於疫情期間，她原本大學主修音樂劇與舞蹈，並兼職教授小學生舞蹈，卻因疫情而中斷。後來加入同時經營啦啦隊業務的舞團，正式踏入啦啦隊的世界。

▲李素泳（左）、朴恩惠（右）曾於1月5日至戰神主場觀賽。（圖／台北戰神提供）

自2021年出道以來，朴恩惠累積了近4年經歷，曾效力於仁川新韓銀行 S-Birds女子籃球隊、大邱KOGAS飛馬男子籃球隊、HL安養冰上曲棍球隊、仁川興國生命粉紅蜘蛛女子排球隊等多支知名隊伍。除舞蹈、應援與音樂劇專業外，多才多藝的朴恩惠還取得了跳繩與專業狗狗訓練師等資格證書。她笑稱，「原本夢想成為獸醫，但覺得自己不夠聰明，應該當不了。」

Taishin Wonders啦啦隊總監Anny安妮大讚，「她們的舞蹈動作既有力量又精準到位，配合出色的韻律感與表情，散發強大個人魅力。」同時兩位也展現十足親和力，「相信語言不是隔閡，必定能佔有戰友們的心。」

曾於1月5日至戰神主場觀賽的兩位女神，對於戰神球迷的熱情印象深刻。李素泳提到，「粉絲們的問候關心、拍照記錄，都讓人覺得溫暖又充滿動力。」朴恩惠也同樣喜歡與球迷互動，看到啦啦隊向觀眾猜拳遊戲、拋禮物的場景，感到十分驚訝，「在韓國這是不可能的，這樣的互動讓人感受到滿滿熱情！」

此次加入Taishin Wonders兩位都充滿期待與感謝，「謝謝戰神給我們機會，能再次與台灣粉絲們見面。」除了2月7日、9賽前將有互動活動外，中場也將由限定女神帶來精彩演出。

2月7日平日賽事有學生日與市民日優惠，持學生證或中山、中正區的市民朋友可免費兌換限量門票，此外，台新卡友享指定區域買1送1，第2節結束後還有星光票5折活動。