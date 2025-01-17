「蟻人」艾德華茲批灰狼先發表現爛透　要隊友打得像愛籃球

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼昨（16）日在主場迎戰勇士，開局被打一波13比0攻勢，首節結束時落後多達20分，即便後續3節灰狼努力追分，仍無法反轉局面，最終以115比116輸掉了比賽。灰狼一哥艾德華茲（Anthony Edwards）賽後直言先發5人表現糟糕透頂，隊友打得很沒熱情，需要再打得像「我們熱愛這項運動」。

灰狼終場1分吞敗，艾德華茲對比賽後3節表現很滿意，「我們拚了，我為此感到自豪。」灰狼首節僅得12分，但後3節分別拿下30分、36分、37分，艾德華茲強調，「開局確實很糟糕，但我們知道自己需要改進的地方，我認為比賽的關鍵在於結尾。」

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艾德華茲第1節上場9分鐘，5投1中僅得到2分且有2次失誤，被問到球隊在賽季後半段需要改進的地方，他提到了2點，「卡位搶籃板和比賽開局。」艾德華茲接著說，「先發5人組真是糟糕透頂，每場比賽開局都很低迷，都要等第2組球員上場後為我們帶來能量，所以我會說，先發組需要打得更有能量，像我們真的熱愛籃球一樣。此外，我們需要加強籃板，進攻端，我們需要積極拚搶；防守端，我們所有人都需要卡位並爭搶籃板。」

灰狼本季常從迪文琴佐（Donte DiVincenzo）或老控衛康利（Mike Conley）擇1，搭配固定的4人組艾德華茲、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、藍道（Julius Randle）、戈貝爾（Rudy Gobert）組成先發。這4人組總計上場700分鐘，每百回合僅得111.6分，儘管防守出色，但每百回合淨勝分只有1.5分，進攻表現不盡理想。