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NBA龍頭大戰竟一度差42分　SGA超高效轟40分助雷霆痛扁騎士

記者游郁香／綜合報導

NBA東、西區龍頭連2周頂尖對決，上周敗北中斷15連勝的雷霆，今(17)日在主場迎戰騎士，第3節終了前一度領先達42分，奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)出賽29分鐘14秒就猛轟40分，率隊以134比114痛扁騎士20分成功復仇。

兩隊8天前在克里夫蘭交手時，形成激烈拉鋸戰，最終騎士靠著雙塔艾倫(Jarrett Allen)與莫布里(Evan Mobley)合力轟下46分、22籃板、13助攻，斬斷雷霆的15連勝，奧克拉荷馬本季「對東區球隊全勝」紀錄也宣告破功。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大上場不到30分鐘就猛砍40分。（圖／達志影像／美聯社）

不過雷霆很快在今日上演「復仇記」，開賽短暫10比12落後，隨即展開22對2的猛攻，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大首節9投6中獨攬15分，一人抵過對手全隊的14分。

雷霆次節持續宰制賽場，他們前2節三分命中率高達58%(19投11中)，半場結束時以75比49領先26分。騎士下半場不僅沒能追近比分，第3節終了前一度還被雷霆拉開多達42分的差距，與大家期待的東、西區龍頭「頂尖對決」完全不同。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（左）率隊復仇。（圖／達志影像／美聯社）

本季MVP大熱門SGA此戰僅打了29分鐘14秒，以26投17中猛砍40分、8助攻，單場正負值達+32，他成為隊史首位出賽不到30分鐘就攻下至少40分的球員，也是聯盟本季第2位達成此紀錄的好手。

雷霆終場以134比114、20分之差痛扁騎士，現在兩隊戰績都是34勝6敗，並列聯盟最佳。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（前）對位騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

騎士今日以主控賈蘭德(Darius Garland)貢獻20分、9助攻最佳，但另一位當家得分手米歇爾(Donovan Mitchell)表現低迷僅得8分，整場15投3中，命中率慘跌到2成。值得一提的是，「蜘蛛人」米歇爾本季2次對上西區龍頭雷霆都找不到手感，上周是16投3中僅拿11分。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander騎士米歇爾

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