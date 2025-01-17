運動雲

>

詹姆斯回憶16歲首次對決喬丹　自豪表現超好「沒人守得住」

▲詹姆斯、喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（左）、喬丹（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）是不少人公認的GOAT（史上最佳）人選，但究竟誰才是「最佳」在網上總是討論不完。詹姆斯近日透露，他其實早在16歲就首次與喬丹在私人比賽對決，當時緊張到不行，但自己「沒人守得住」。

詹姆斯回憶起16歲那年，當時他僅是個高中生，就收到邀請參與了1場星度爆棚的私人友誼賽，那一場比賽包含喬丹、「抖抖人」華克（Antoine Walker）、「一分錢」哈達威（Penny Hardaway）、「世界和平」森迪福特-亞泰斯特（Metta Sandiford-Artestr）、芬利（Michael Finley）等NBA名將。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高中時期詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲高中時期詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯自豪表示，比賽中沒人守得住他。但他也坦承，年少的他要面對這些NBA頂尖球員，依舊感到超級緊張，「當我終於上場時，我心想我要大殺四方，但我真的很緊張，和喬丹還有那些人同場，緊張得要命，但我告訴自己，『哦，我要大幹一場了！』結果我真的做到了。」

這場傳說中的私人友誼賽，森迪福特-亞泰斯特去年上喬治（Paul George）的播客節目也曾分享過，森迪福特-亞泰斯特表示，高中的詹姆斯當時打爆了全場，讓已進入NBA的他覺得必須再繼續訓練，「詹姆斯殺爆了，他才15、16歲，背框單打和面框，我心想『這傢伙會是個大人物』。」

關鍵字： NBA詹姆斯喬丹

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

「來道奇比較好喔」道奇王牌電話招募佐佐木朗希

「來道奇比較好喔」道奇王牌電話招募佐佐木朗希

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

2朗神未全票入選名人堂！王貞治說話了

3WBC資格賽借不到大巨蛋公益　北市體育局：合理

4洋基瞄準日本強打村上宗隆！

5藍鳥成為佐佐木朗希最大驚喜選項

最新新聞

1NBA承認漏吹　獨行俠主帥酸裁判

2兩南韓啦啦隊女神加入台北戰神！

3謝淑薇橫掃中國組合挺進澳網女雙16強

4詹姆斯憶16歲首次對決喬丹　表現超好

5NBA龍頭大戰竟一度差42分　SGA轟40分

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366