詹姆斯回憶16歲首次對決喬丹　自豪表現超好「沒人守得住」

▲詹姆斯（左）、喬丹（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）是不少人公認的GOAT（史上最佳）人選，但究竟誰才是「最佳」在網上總是討論不完。詹姆斯近日透露，他其實早在16歲就首次與喬丹在私人比賽對決，當時緊張到不行，但自己「沒人守得住」。

詹姆斯回憶起16歲那年，當時他僅是個高中生，就收到邀請參與了1場星度爆棚的私人友誼賽，那一場比賽包含喬丹、「抖抖人」華克（Antoine Walker）、「一分錢」哈達威（Penny Hardaway）、「世界和平」森迪福特-亞泰斯特（Metta Sandiford-Artestr）、芬利（Michael Finley）等NBA名將。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高中時期詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯自豪表示，比賽中沒人守得住他。但他也坦承，年少的他要面對這些NBA頂尖球員，依舊感到超級緊張，「當我終於上場時，我心想我要大殺四方，但我真的很緊張，和喬丹還有那些人同場，緊張得要命，但我告訴自己，『哦，我要大幹一場了！』結果我真的做到了。」

這場傳說中的私人友誼賽，森迪福特-亞泰斯特去年上喬治（Paul George）的播客節目也曾分享過，森迪福特-亞泰斯特表示，高中的詹姆斯當時打爆了全場，讓已進入NBA的他覺得必須再繼續訓練，「詹姆斯殺爆了，他才15、16歲，背框單打和面框，我心想『這傢伙會是個大人物』。」