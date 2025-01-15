前金鶯投手馬祖茲死因曝光 疑因藥物過量去世

▲ 陳偉殷與馬祖茲曾同期並肩作戰，如今傳出馬祖茲因藥物過量去世 。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

陳偉殷金鶯時期的隊友馬祖茲（Brian Matusz）在37歲的年輕歲數不幸去世。訃聞發布6天後，即13日，死因終於曝光。根據《巴爾的摩太陽報》的報導，馬祖茲很可能因藥物過量而離世。

「馬祖茲被母親發現於亞利桑那州的家中沙發上，其周圍有麻醉藥相關器具，口中還有白色物質。此外，調查人員還在現場找到打火機和吸管，並發現多種藥物。」 此外，《巴爾的摩太陽報》報導指出，馬祖茲在去世前兩天曾被送往當地醫院的急診室。

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「根據鳳凰城警方的報告，馬祖茲在送往當地醫院後，被建議前往精神健康醫院接受治療，但未被批准入院。在送往醫院前，他曾對母親表示，『我已經一無所有了。』」

美國《體育畫報》負責報導金鶯隊的記者波斯廷斯（Matthew Postins）也提到，「這位前金鶯隊明星投手悲劇性的死因已經曝光。2008年，金鶯隊在選秀中以首輪第4順位選中了來自聖地牙哥大學的投手馬祖茲，對他寄予厚望。然而，他的生涯與人生最終卻以這樣的悲劇畫下句點。」

馬祖茲於2009年以22歲之齡在金鶯隊完成大聯盟初登板。2010年，他先發32場，取得10勝12敗、防禦率4.30的成績，並在美聯新人王票選中名列第5。直到2016年賽季中期被交易至芝加哥小熊隊之前，他共為金鶯出賽279場，累積27勝41敗、39次中繼成功的紀錄。