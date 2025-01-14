12強奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張！悠遊卡捐出750萬推動原鄉棒運

▲ 12強奪冠悠遊卡捐贈記者會 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

為慶祝中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊 卡公司獨家發行『2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡 』，在民眾熱情支持下，5天三大通路預售共狂銷26萬餘張。悠遊卡公司將捐贈售卡所得750萬餘元予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會三單位，投入原鄉棒球運動之推廣。

此次代表出戰「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」的中華隊，選手 28位中，就有14位原住民族選手，佔整隊一半的人數，賽事中，原住民選手屢次在關鍵時刻展現出色的表現，國人有目共睹。悠遊卡公司表示 ，從紅葉少棒隊到今天中華隊獲得世界12強錦標賽，原住民是我國棒球運動史上重要的力量。

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原鄉子弟在相對貧乏的資源下，憑藉著過人的天賦和堅韌的意志，屢屢為台灣棒球寫下輝煌的篇章。 因此，悠遊卡公司本著取之於社會、用之於社會的理念，在發行奪冠紀念悠遊卡之際，即承諾將售卡所得捐贈原鄉，希望將民眾支持這張卡片 的熱情化為實際的力量，以具體的行動來支持原鄉，希望培養更多優秀球員，讓原鄉兒童也有追逐夢想的機會。

『2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡』於去年11月29日 起在全家家行動購、博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物預購共5天熱銷26萬7千477張，悠遊卡公司在支應授權金、製卡及通路等相關費用 外之所有銷售所得共750萬餘元，將全數捐贈予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會三單位，指定投入原鄉棒 球運動之推廣。

悠遊卡公司係以預售張數之所得計算捐贈金額，為昭公信，特別委請安侯建業聯合會計師事務所執行協議程序，協助檢視 『2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡』預售所得計算。

悠遊卡公司表示，750萬餘元售卡所得將分別捐贈中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬元，其餘150萬餘元則捐贈予台灣原住民棒球運動發展協會，所有捐款將自2025年起分三年撥付，希望受贈單位有計畫的使用在原鄉棒運的推動上，悠遊卡公司每年皆將檢視其運用情形。

悠遊卡公司於今（14）日舉辦捐贈中華職業棒球大聯盟記者會，未來將再針對中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會舉辦相關捐贈活動。

今天的記者會特別邀請到兩位原住民球員潘傑楷及林立，他們表示，棒球運動提供了原鄉孩子表現的舞台，需要社會各界更多的支持，感謝悠遊卡公司將售卡所得支持原鄉，期待能幫助原鄉球員有更專業的訓練和 設施，讓原鄉小球員們更能堅持走下去。

至於民眾期待的預售『2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡』何時可以拿到呢？悠遊卡公司表示，目前正全力趕製中，預計將在今年3月底全部出貨，原訂4月、5月取貨的民眾可望提前收到卡片，感謝民眾的支持與耐心等待。