勇士勝率跌破5成！柯爾直呼糟糕　柯瑞談補強「有合適會行動」

Steph Curry: “There’s a responsibility of keeping the franchise in a good space (long term).”



On the front office activity level: “If there was a situation that made sense for our team, I’m pretty sure we’d know about it. That’s how we’ve always operated.” pic.twitter.com/VuLAjdjIRS — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今(14)日作客暴龍，在團隊命中率跌破4成，關鍵時刻執行力不佳之下，以101比104落敗，戰績變成19勝20敗，本季勝率首度跌破5成，主帥柯爾(Steve Kerr)賽後直呼很糟糕，並把攻守問題歸咎於自己；此役攻下26分卻做白工的天王柯瑞(Stephen Curry)則說，「保持球隊長期穩定是責任。」

灣區幾名年輕主力庫明加(Jonathan Kuminga)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)近期因傷高掛免戰牌，本季入隊的資深射手希爾德(Buddy Hield)、近期交易得到的新援「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)則持續「迷航」中；希爾德近16場僅2戰命中率破5成，這段期間他場均9分，包括今日只拿8分。

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▲勇士勝率跌破5成，天王柯瑞空砍26分。（圖／達志影像／美聯社）

面對本季至今「勝場數還未上雙」的暴龍，勇士依舊打得很掙扎，全隊投籃命中率僅39.8%，在禁區內的命中率也只有40.1%， 關鍵時刻執行力不佳的問題再次曝露出來，還被昔日舊將布薛(Chris Boucher)在比賽末段暴砍17分，灣區軍團終場以101比104飲恨，敗給過去17場16敗的暴龍。

過去的21場比賽，勇士僅繳出7勝14敗，教練團這段期間嘗試了11套先發陣容，只有1套陣容「實現」連兩場比賽得分破百，這支曾經很擅長「一波流」擊退對手的隊伍，如今卻陷入進攻火力不足的窘境。

Steve Kerr critical of the Warriors’ offensive execution and defensive breakdowns tonight: “It’s my fault.”



Called this as frustrating a night as they’ve had this season pic.twitter.com/YgmenMpKsh — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 14, 2025

勇士賽後戰績變成19勝20敗，本季勝率首度跌破5成，主帥柯爾賽後直呼，「真的很糟糕！真糟糕。我不喜歡低於5成的勝率。」對於團隊此役進攻執行力不佳，防守又崩潰，柯爾則攬起責任，「這是我的錯。」

攻下全隊最高26分的柯瑞提到，「保持球隊長期穩定是一種責任。」被問到高層的補強動作，他強調，「如果有對我們球隊有利的情況發生，我敢肯定我們會知道的，這就是我們一直以來的運作方式。」

▲勇士陷入深淵，過去21戰僅繳出7勝14敗。（圖／達志影像／美聯社）