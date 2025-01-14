熱火一哥與總裁撕破臉　Crossover教父批：巴特勒想讓這艘船沉沒

▲熱火「士官長」巴特勒與總裁萊里鬧翻。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）跟熱火總裁萊里（Pat Riley）徹底撕破臉，萊里先是暗諷巴特勒「球員若簽約就該認真對待」，巴特勒則反擊「老闆應該支持員工，而不是搞垮員工」。熱火退役名將「Crossover教父」哈達威（Tim Hardaway）最近在節目上公開力挺萊里，表示巴特勒不該輕視權威。

哈達威在1996至2001年間效力於熱火，萊里是他當時的總教練，哈達威在節目《SiriusXM NBA Radio》上談到恩師與現任熱火一哥巴特勒的爭執時，他選擇站在萊里這邊，「我們不能輕視權威，只要萊里在，這艘船就會繼續航行，巴特勒卻試圖讓這艘船沉沒。」他認為熱火是圍繞著萊里運行的球隊，巴特勒公開挑戰萊里是錯誤的。

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他進一步指出萊里可能不爽巴特勒的原因，「下個賽季，巴特勒明明可以執行5200萬美元（約16億9000萬台幣）的選項，他卻表示不會執行。熱火很有權威，無法接受巴特勒這種拒絕，這就是全部的關鍵所在。」

▲「Crossover教父」哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

哈達威認為，熱火作為一支有權威和聲望的球隊，無法接受巴特勒的明確拒絕，巴特勒是在挑戰球隊的尊嚴和管理權威。

▲熱火總裁萊里。（圖／CFP）