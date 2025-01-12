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終於肯談前主帥布朗！　國王總管持續尋找交易機會

▲▼國王開除主帥布朗，與一哥福克斯有關？金塊主帥馬龍批國王高層開除布朗的方式很沒品。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王上個月底開除主帥布朗（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

上個月底，沙加緬度國王開除領軍第3季的總教練布朗（Mike Brown），傳出這是老闆拉納迪夫（Vivek Ranadive）、總管麥克奈爾（Monte McNair）的決定，他們2人從未談過布朗和他下台的原因。總管麥克奈爾今（12）日受訪，終於首次談到布朗，並表示隨著交易截止日逼近，他們一直在尋找交易機會。

麥克奈爾近日接受《NBC體育》專訪，在主持人沒有主動開口的情況下，自己提起了布朗。麥克奈爾感謝布朗替球隊終結16年無季後賽可打的窘境，「我想說，我非常感謝布朗為這支球隊所做的一切。我對他抱有最大的敬意，當時做出這個艱難的決定真的不容易。」

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麥克奈爾說，「但現在克利斯蒂（Doug Christie）是我們的臨時總教練，我們的工作是支持他，並為他和球員提供必要的資源，他展現了自己的價值，我們必須讓他繼續做自己，就目前來看，我認為球員們對他的帶領很滿意。」

▲國王臨時主帥克利斯蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王臨時主帥克利斯蒂。（圖／達志影像／美聯社）

陣中一哥福克斯（De'Aaron Fox）自布朗被開除後就深陷交易傳聞，馬刺、火箭、魔術、熱火、湖人都被點名是他潛在的下家。隨著交易截止日逼近，麥克奈爾也談到了球隊未來的方向，「首先，我們要看球隊在經歷了這次重大改變（換教練）後表現如何，我們已經看到了一些初步的結果，但還需要更多時間觀察球隊的化學效應。」

「我們一直在尋找能提升球隊的機會，我們身處西區，每年都有10到12支競爭激烈的球隊。初步（換教練）結果很好，我們希望繼續看到積極的表現，距離決策時刻還有3、4周的時間，我們會考慮是否有辦法再提升球隊。」麥克奈爾繼續說道。

國王自去年12月28日開除前任總教練布朗後，由助教克利斯蒂擔任臨時總教練，近7戰取得6勝。

關鍵字： NBA國王麥克奈爾布朗克利斯蒂福克斯

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