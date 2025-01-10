Fangraphs預測2025 大谷翔平雙刀復出再創傳奇？

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
美國數據網站《Fangraphs》近日公布了對2025賽季的球員數據預測，包括道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge），以及從洋基轉隊至大都會的索托（Juan Soto）預期成績。
大谷翔平：50-50傳奇後的雙刀復出
去年，大谷翔平以MLB史上首位達成50支全壘打與59次盜壘的「50-50」成就，並成為首位以指定打擊身份拿下聯盟MVP的球員。他在世界大賽中左肩受傷，但預計本賽季後期將重返投打二刀流模式。
數據顯示，2025年他作為投手預計將出賽24場，投139又1/3局，繳出10勝7敗、防禦率3.48和163次三振的成績；作為打者，他的預測為打擊率.280、43支全壘打、104分打點和34次盜壘。
賈吉：數據小幅下滑
洋基賈吉被預測將打出打擊率.272、46支全壘打與114分打點的成績，較去年他打出打擊率.322、58支全壘打和144分打點的MVP賽季數據有所下滑。
索托：高額合約的期待
索托去年以打擊率.288、41支全壘打與109分打點結束賽季。今年，他以15年7.65億美元的史上最高合約轉至大都會隊。預測顯示，他本賽季可能打出打擊率.282、35支全壘打與96分打點的表現。
▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）
比較數據一覽
大谷翔平
2024年
打擊率.310、54支全壘打、130分打點、59次盜壘
2025年預測
打者：打擊率.280、43支全壘打、104分打點、34次盜壘
投手：24場先發、139又1/3局、10勝7敗、防禦率3.48、163次三振
賈吉
2024年
打擊率.322、58支全壘打、144分打點
2025年預測
打擊率.272、46支全壘打、114分打點
索托
2024年
打擊率.288、41支全壘打、109分打點
2025年預測
打擊率.282、35支全壘打、96分打點
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