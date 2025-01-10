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Fangraphs預測2025 大谷翔平雙刀復出再創傳奇？

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國數據網站《Fangraphs》近日公布了對2025賽季的球員數據預測，包括道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge），以及從洋基轉隊至大都會的索托（Juan Soto）預期成績。

大谷翔平：50-50傳奇後的雙刀復出

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去年，大谷翔平以MLB史上首位達成50支全壘打與59次盜壘的「50-50」成就，並成為首位以指定打擊身份拿下聯盟MVP的球員。他在世界大賽中左肩受傷，但預計本賽季後期將重返投打二刀流模式。

數據顯示，2025年他作為投手預計將出賽24場，投139又1/3局，繳出10勝7敗、防禦率3.48和163次三振的成績；作為打者，他的預測為打擊率.280、43支全壘打、104分打點和34次盜壘。

賈吉：數據小幅下滑

洋基賈吉被預測將打出打擊率.272、46支全壘打與114分打點的成績，較去年他打出打擊率.322、58支全壘打和144分打點的MVP賽季數據有所下滑。

索托：高額合約的期待

索托去年以打擊率.288、41支全壘打與109分打點結束賽季。今年，他以15年7.65億美元的史上最高合約轉至大都會隊。預測顯示，他本賽季可能打出打擊率.282、35支全壘打與96分打點的表現。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

比較數據一覽

大谷翔平

2024年

打擊率.310、54支全壘打、130分打點、59次盜壘

2025年預測

打者：打擊率.280、43支全壘打、104分打點、34次盜壘

投手：24場先發、139又1/3局、10勝7敗、防禦率3.48、163次三振

賈吉

2024年

打擊率.322、58支全壘打、144分打點

2025年預測

打擊率.272、46支全壘打、114分打點

索托

2024年

打擊率.288、41支全壘打、109分打點

2025年預測

打擊率.282、35支全壘打、96分打點

關鍵字： 大谷翔平賈吉索托預測2025年

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