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畢爾是交易巴特勒主菜？　 經紀人曝沒討論過：不放棄交易否決權

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾不放棄交易否決權。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）交易風波尚未平息，太陽被點名是最可能下家。近日太陽將後衛畢爾（Bradley Beal）降至板凳，被外界揣測太陽準備以畢爾為主菜交易巴特勒，今（9）日畢爾經紀人反駁謠言，他表示，「太陽或其他球隊都未與我們討論過交易事宜。」且畢爾絕不放棄交易否決權。

畢爾上季來到太陽，與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成3巨頭。上季因傷幾乎未能合體出賽，本季也只一起打了13場比賽，教練團就決定將畢爾降至替補。

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《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，太陽將畢爾移到板凳的決定不僅僅是調整陣容，他認為太陽隊的目的是促使畢爾放棄交易否決權。

▲太陽畢爾（後）、熱火巴特勒（前）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾（後）、熱火巴特勒（前）。（圖／達志影像／美聯社）

當畢爾被問到下放板凳是否與巴特勒交易案相關時，他明確表示，最終決定權在他手中，「如果是（相關）的話，需要有人跟我說明，因為我掌握著主導權。」畢爾接著說，「在我得到不同訊息前，我會繼續是太陽隊的一員。」

畢爾的經紀人也再次強調，他們絕不放棄交易否決權。畢爾2022年與巫師簽訂5年2.51億美金合約，其中包含交易否決權，他與湖人天王詹姆斯（LeBron James）是聯盟唯2有「不可交易條款」的球星。畢爾的合約目前還剩2年1.1億美金。

關鍵字： NBA畢爾巴特勒太陽

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