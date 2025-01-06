SGA搧鍋再造空拋！雷霆豪取15連勝　綠衫軍長人批全隊打得很蠢

WHAT A SEQUENCE FOR THE THUNDER ????



Shai Gilgeous-Alexander DENIES Jayson Tatum and lobs it up to Isaiah Hartenstein for the alley-oop POSTER on Derrick White ????



pic.twitter.com/AHDqibKnGA — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

自上個月2日不敵火箭後，西區龍頭雷霆就沒輸過任何一場例行賽，今(6)日迎戰衛冕軍塞爾提克，奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)轟下33分、11籃板，率隊克服上半場的10分落後，下半場僅讓綠衫軍拿到27分，終場反以105比92將連勝紀錄推進到15場。

就像前一場對尼克的比賽一樣，雷霆拒絕在落後雙位數時「屈服」，身為聯盟防守最強的隊伍，他們上半場卻讓塞爾提克的團隊命中率飆高到51.1%，陷入55比65、10分落後，不過他們很快在下半場展示為何他們是「防守強權」。

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▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（左）賞塞爾提克頭牌坦圖火鍋。（圖／達志影像／美聯社）

本季極度仰賴三分出手的塞爾提克，後兩節24次三分出手竟錯失了21球，下半場僅27分進帳，創下球隊本季半場得分新低。雷霆在第3節終了前，一舉將分差縮小到76比80，並在第4節靠著威廉斯(Jalen Williams)的兩罰取得81比80、1分領先。

除了徹底鎖死對手火力，雷霆決勝節打出29對12的攻勢，多特(Lu Dort)連續命中兩顆三分球，讓奧克拉荷馬在比賽還剩不到兩分鐘時拉開100比88、12分差距；多特末節獨攬11分，3次三分出手都命中，與此戰攻下33分、11籃板的一哥「SGA」聯手率隊以105比92逆轉勝綠衫軍，創下隊史最長的15連勝紀錄。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（左）。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，SGA末節還有一次攻守一體的美技，他先賞給塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)一鍋，過半場後再把球傳給中鋒哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)，兩人聯手上演「空中接力」灌籃，讓主場球迷嗨翻。

塞爾提克去年11月曾終結騎士的15連勝，但今日在全隊三分46投9中嚴重失準之下，無法複製上次的劇本，此役攻下19分、9籃板的綠衫軍主戰長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)直言，「我們在上半場表現還不錯。當他們在下半場稍微加強防守時，我們打得很愚蠢，失去了一些球權。」

他承認，「一旦你開始丟掉球權，對我們來說就變得越來越困難，接下來的比賽，我們一直在苦苦掙扎。」波士頓在下半場出現多達10次失誤，只有3次助攻。相較之下，雷霆下半場送出10次助攻，投籃命中率達到48.7%，三分球命中率更飆高到50%。

▲綠衫軍主戰長人波辛基斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）