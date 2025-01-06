運動雲

>

SGA搧鍋再造空拋！雷霆豪取15連勝　綠衫軍長人批全隊打得很蠢

記者游郁香／綜合報導

自上個月2日不敵火箭後，西區龍頭雷霆就沒輸過任何一場例行賽，今(6)日迎戰衛冕軍塞爾提克，奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)轟下33分、11籃板，率隊克服上半場的10分落後，下半場僅讓綠衫軍拿到27分，終場反以105比92將連勝紀錄推進到15場。

就像前一場對尼克的比賽一樣，雷霆拒絕在落後雙位數時「屈服」，身為聯盟防守最強的隊伍，他們上半場卻讓塞爾提克的團隊命中率飆高到51.1%，陷入55比65、10分落後，不過他們很快在下半場展示為何他們是「防守強權」。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大賞塞爾提克頭牌坦圖火鍋；綠衫軍主戰長人波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（左）賞塞爾提克頭牌坦圖火鍋。（圖／達志影像／美聯社）

本季極度仰賴三分出手的塞爾提克，後兩節24次三分出手竟錯失了21球，下半場僅27分進帳，創下球隊本季半場得分新低。雷霆在第3節終了前，一舉將分差縮小到76比80，並在第4節靠著威廉斯(Jalen Williams)的兩罰取得81比80、1分領先。

除了徹底鎖死對手火力，雷霆決勝節打出29對12的攻勢，多特(Lu Dort)連續命中兩顆三分球，讓奧克拉荷馬在比賽還剩不到兩分鐘時拉開100比88、12分差距；多特末節獨攬11分，3次三分出手都命中，與此戰攻下33分、11籃板的一哥「SGA」聯手率隊以105比92逆轉勝綠衫軍，創下隊史最長的15連勝紀錄。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大賞塞爾提克頭牌坦圖火鍋；綠衫軍主戰長人波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（左）。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，SGA末節還有一次攻守一體的美技，他先賞給塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)一鍋，過半場後再把球傳給中鋒哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)，兩人聯手上演「空中接力」灌籃，讓主場球迷嗨翻。

塞爾提克去年11月曾終結騎士的15連勝，但今日在全隊三分46投9中嚴重失準之下，無法複製上次的劇本，此役攻下19分、9籃板的綠衫軍主戰長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)直言，「我們在上半場表現還不錯。當他們在下半場稍微加強防守時，我們打得很愚蠢，失去了一些球權。」

他承認，「一旦你開始丟掉球權，對我們來說就變得越來越困難，接下來的比賽，我們一直在苦苦掙扎。」波士頓在下半場出現多達10次失誤，只有3次助攻。相較之下，雷霆下半場送出10次助攻，投籃命中率達到48.7%，三分球命中率更飆高到50%。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大賞塞爾提克頭牌坦圖火鍋；綠衫軍主戰長人波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠衫軍主戰長人波辛基斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆塞爾提克吉爾吉斯-亞歷山大SGA波辛基斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

台灣12強、U12雙冠穩居世界排名第二！緊追日本王座

台灣12強、U12雙冠穩居世界排名第二！緊追日本王座

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

愛女滿月！金牌投手林昱珉成「女兒傻瓜」　今赴宜蘭入伍服兵役

愛女滿月！金牌投手林昱珉成「女兒傻瓜」　今赴宜蘭入伍服兵役

NBA新控球之神回來了！4戰37助攻僅1失誤　連締2神紀錄

NBA新控球之神回來了！4戰37助攻僅1失誤　連締2神紀錄

統一獅新外援再補左投　可望簽下日職「賓士哥」

統一獅新外援再補左投　可望簽下日職「賓士哥」

日本主戰捕手憶12強台灣主場太震撼！應援聲震耳、戰術記憶空白

日本主戰捕手憶12強台灣主場太震撼！應援聲震耳、戰術記憶空白

台鋼王柏傑到場為哥哥加油　中信科大王牌左投王柏鈞完投勝MVP

台鋼王柏傑到場為哥哥加油　中信科大王牌左投王柏鈞完投勝MVP

高中木聯／「從山本由伸變林昱珉」　大溪賴謙凡目標150公里

高中木聯／「從山本由伸變林昱珉」　大溪賴謙凡目標150公里

棄投從打蔡誥翔MVP打擊率火燙5成　輔大成為複賽首支四勝球隊

棄投從打蔡誥翔MVP打擊率火燙5成　輔大成為複賽首支四勝球隊

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

熱門新聞

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

台灣12強、U12雙冠穩居世界排名第二！緊追日本王座

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

愛女滿月！金牌投手林昱珉成「女兒傻瓜」　今赴宜蘭入伍服兵役

NBA新控球之神回來了！4戰37助攻僅1失誤　連締2神紀錄

統一獅新外援再補左投　可望簽下日職「賓士哥」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

2台灣奪雙冠！日媒：威脅日本地位

3羨慕台灣！韓國隊新星：一開始黑馬

4林昱珉成「女兒傻瓜」　今赴宜蘭服兵役

5新控球之神回來了！4戰37助攻僅1失誤

最新新聞

1林昱珉今入伍　剛當新手爸笑談女兒「可愛」

2SGA搧鍋再造空拋！雷霆豪取15連勝

3林昱珉現身新北府前廣場　赴宜蘭當12天補充兵

4勇士大物庫明加重傷至少休3周

5羨慕台灣！韓國隊新星：一開始黑馬

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

【感性的棒球魂】看中華隊贏下冠軍！一旁男生感動到哭出來TT

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366