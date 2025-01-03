運動雲

>

北科附工高慶麟聘私教找回球速將選秀　球探評直球尾勁佳

▲▼北科高慶麟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲北科高慶麟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

北科附工高三投手高慶麟首戰中繼登板，投1局無失分，為了畢業後挑戰職棒，聘請私人教練提升投球技術，獲得場邊球探好評。

高慶麟在本屆木聯角色設定較為彈性，先發、中繼或後援都有機會。首戰對白河商工，投1局試水溫，被敲1安打，奪2次三振，無失分。北科總教練林建男表示，高慶麟在桃園盃對戰過平鎮，黑豹旗則對戰過穀保，與兩間傳統強隊交手都有不錯的內容，因此建立信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧高慶麟高二曾一度低潮，失去球速，不過這半年來找回應有水準，今年高三將挑戰中職選秀。林建男說：「他高一曾有147公里，目前回到145公里左右，球的尾勁就是他的優點。若想挑戰職棒，變化球控制力必須提升。」高慶麟此役球速達143公里，場邊球探認為他的直球具備尾勁，而且投球丘上很有霸氣。

高慶麟高一時聘請私人教練協助訓練，高二中斷一段時間，高二下學期再度恢復。他透露：「私人教練會教我了解打者習性，學習對決打者的觀念，以及模擬場上各種情境。」林建男也贊同他自主提升，只要不影響團隊訓練，可以達到相輔相成的效果。

設定高中畢業後選秀的目標，高慶麟也徵詢過哥哥高揚傑的意見。高揚傑高中旅日病故返台，在樂天桃猿自主培訓一段時間，目前回到開南大學繼續學業。高慶麟說：「哥哥也鼓勵我挑戰看看，因為可以接觸更科學化的訓練。」

關鍵字： 投手高中棒球職棒選秀私人教練球探

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

熱門新聞

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

2美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

3告別球員生涯　曾宸佐引退：遺憾

4他被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下

5恭喜！　台灣12強球員登記結婚

最新新聞

1冥冥中注定　朱育賢喊話「味全王朝」

2NBA 12月最佳教練出爐！

3沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

4瑪麗的威力！　WSBL首戰就讓國泰吞敗

5陳子豪新曲「輕快有氣勢」　味全簽回吳秉恩

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366