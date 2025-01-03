北科附工高慶麟聘私教找回球速將選秀　球探評直球尾勁佳

▲北科高慶麟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

北科附工高三投手高慶麟首戰中繼登板，投1局無失分，為了畢業後挑戰職棒，聘請私人教練提升投球技術，獲得場邊球探好評。

高慶麟在本屆木聯角色設定較為彈性，先發、中繼或後援都有機會。首戰對白河商工，投1局試水溫，被敲1安打，奪2次三振，無失分。北科總教練林建男表示，高慶麟在桃園盃對戰過平鎮，黑豹旗則對戰過穀保，與兩間傳統強隊交手都有不錯的內容，因此建立信心。

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回顧高慶麟高二曾一度低潮，失去球速，不過這半年來找回應有水準，今年高三將挑戰中職選秀。林建男說：「他高一曾有147公里，目前回到145公里左右，球的尾勁就是他的優點。若想挑戰職棒，變化球控制力必須提升。」高慶麟此役球速達143公里，場邊球探認為他的直球具備尾勁，而且投球丘上很有霸氣。

高慶麟高一時聘請私人教練協助訓練，高二中斷一段時間，高二下學期再度恢復。他透露：「私人教練會教我了解打者習性，學習對決打者的觀念，以及模擬場上各種情境。」林建男也贊同他自主提升，只要不影響團隊訓練，可以達到相輔相成的效果。

設定高中畢業後選秀的目標，高慶麟也徵詢過哥哥高揚傑的意見。高揚傑高中旅日病故返台，在樂天桃猿自主培訓一段時間，目前回到開南大學繼續學業。高慶麟說：「哥哥也鼓勵我挑戰看看，因為可以接觸更科學化的訓練。」