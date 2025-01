創紀錄但不開心　字母哥在意上籃放槍：只想贏球

▲公鹿安戴托昆波關鍵時刻上籃失手,逆轉籃網未成。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在今(3)日創下了新的NBA紀錄,他連續26場比賽都至少得到20分,且命中率都達到5成,超越鯊魚歐尼爾(Shaquille O'Neal)站上歷史第1。賽後,他卻毫不在意這項紀錄,並表示自己只專注贏球。今天公鹿與籃網的賽事,字母哥關鍵時刻上籃放槍,錯失奪勝機會。

比賽第4節剩餘6分55秒,籃網握有21分領先,公鹿此刻急起直追,後衛里拉德(Damian Lillard)先是命中三分,字母哥隨後切入獲得犯規上罰球線,2人聯手帶領公鹿一路追到110比111僅落後一分,比賽時間剩最後37秒。

關鍵時刻,公鹿字母哥持球切入但上籃放槍,錯失首次逆轉機會,隨後字母哥立馬犯規,籃網罰球命中讓比數來到113比110。下波進攻機會,公鹿將球做給里拉德出手三分,但出手未能命中,籃網強森抓到籃板,但出界失誤,公鹿里拉德得到第2次三分出手機會,但也沒有命中。終場公鹿110比113籃網,抱憾逆轉失敗。

Nic Claxton stops Giannis, even around an effective ghost screen, and Ziaire Williams makes two FTs...Nets up three but Bucks have one last chance: pic.twitter.com/7RIoMYVyqT