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創紀錄但不開心　字母哥在意上籃放槍：只想贏球

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波關鍵時刻上籃失手，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在今（3）日創下了新的NBA紀錄，他連續26場比賽都至少得到20分，且命中率都達到5成，超越鯊魚歐尼爾（Shaquille O'Neal）站上歷史第1。賽後，他卻毫不在意這項紀錄，並表示自己只專注贏球。今天公鹿與籃網的賽事，字母哥關鍵時刻上籃放槍，錯失奪勝機會。

比賽第4節剩餘6分55秒，籃網握有21分領先，公鹿此刻急起直追，後衛里拉德（Damian Lillard）先是命中三分，字母哥隨後切入獲得犯規上罰球線，2人聯手帶領公鹿一路追到110比111僅落後一分，比賽時間剩最後37秒。

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關鍵時刻，公鹿字母哥持球切入但上籃放槍，錯失首次逆轉機會，隨後字母哥立馬犯規，籃網罰球命中讓比數來到113比110。下波進攻機會，公鹿將球做給里拉德出手三分，但出手未能命中，籃網強森抓到籃板，但出界失誤，公鹿里拉德得到第2次三分出手機會，但也沒有命中。終場公鹿110比113籃網，抱憾逆轉失敗。

字母哥賽後談到第4節的追分，「當我們落後20分時，比賽才真正開始。我們讓自己陷入了困境，得努力把自己從坑裡挖出來，但這對大家都消耗太多精力了。」

字母哥全場得到27分，投籃24中12，在比賽還剩6秒時，他錯失一記能逆轉超前的上籃。但他本場仍創下NBA歷史紀錄，字母哥連續26場比賽得分超過20分，且投籃命中率都達到50%以上，超越2021年威廉森（Zion Williamson）、2001年歐尼爾（Shaquille O'Neal）登上NBA第1。

對於自己達成的新紀錄，字母哥表示，「我甚至不知道這件事，我只想贏球，今年我的座右銘就是贏球，我不在乎其他，我只專注於贏。」

公鹿在最近4場比賽中輸掉了3場，其中一個原因是字母哥因背部痙攣連續缺席4場比賽。上一戰對陣溜馬，字母哥傷癒復出，他表示，「當你剛回來時，特別是對上溜馬這種會在前8秒就進攻的球隊，你會很容易感到氣喘吁吁，需要時間才能進入節奏。」今天對陣籃網，公鹿整隊也慢熱，他們首節輸給籃網7分，次節又輸了5分。

公鹿本賽季與籃網的4次對決，僅得到以1勝3敗。籃網本季僅取得13勝21敗的戰績，是支排名第12未能進入附加賽的球隊。字母哥對此表示，「這取決於誰更拼命，誰打得更努力。我認為在這4場比賽中，有3場他們比我們更努力。」

關鍵字： NBA安戴托昆波字母哥里拉德公鹿強森籃網

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