灰狼蟻人曝防守雷霆一哥策略　斷言SGA是MVP：沒人守得住

▲艾德華茲認為吉爾吉斯-亞歷山大是本季MVP。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）發言從不掩飾自己的想法，本季因為多次「直接」的言論，累積了830萬台幣的罰款。而他今（2）日又大膽斷言，本季MVP會是雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他稱SGA在進攻端是無解的存在，並曝光防守SGA的策略。

「在我看來，根本沒人守得住他（SGA）。」艾德華茲進一步補充，「不管跟誰對位，他幾乎都能輕鬆得分，基本上，你只能送他兩分。所以，我認為必須對他包夾，即使包夾效果不佳，你也得試試看，如果他找到對自己有利的對位，那就等於送分。」

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SGA最近手感火熱，過去5場比賽有3場得分超過40分。12月SGA場均33.3分、5.8籃板、5.2助攻、2.5抄截，投籃命中率高達56.3%，三分命中率36.6%，罰球命中率91.0%。

對於艾德華茲的高度評價，SGA回應道，「不是在冒犯媒體，但最好的認可來自同行，來自那些在同一高水平競技場上努力的球員。」SGA也發表對艾德華茲的看法，「艾德華茲是一名頂尖球員，他的未來不可限量。」

SGA的個人表現與雷霆的好戰績讓他在賭盤中成為MVP的最大熱門。截至1日，體育博彩平台Caesar’s Sportsbook的MVP賠率顯示，SGA為-110，領先3屆MVP得主金塊約基奇（Nikola Jokic）（+125）以及2屆MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）（+600）。

如果SGA最終贏得MVP，他將成為雷霆隊史第3位獲此榮譽的球員，前2位分別是杜蘭特（Kevin Durant）（2014年）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）（2017年）。