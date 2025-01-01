大谷翔平2025新賽季盼二刀流復活！目標不只道奇連霸

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2024年拿下世界大賽冠軍的美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，對於即將到來的2025年賽季，表達了對連霸的強烈渴望，「想要連霸。每年總有球隊奪冠，但連續奪冠是一件特別困難的事，這正是我最想挑戰的目標。」

2024年，大谷翔平締造了史無前例的單季「50轟、50盜」紀錄，並且第三次榮膺美聯最有價值球員（MVP），這也是他連續第二年獲得該獎項，成為MLB歷史上的傳奇人物之一。經歷這樣充滿成就的一年後，他的新目標依然放在團隊的勝利上。

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在2023年9月進行右肘手術後，大谷已順利康復，2025年將再次以「投打二刀流」的身份重返賽場。對於個人成長與外界支持，他心懷感恩，「越是努力，越能感受到自己擁有的能力，以及周圍環境的支持，每一年都更能體會到這些可貴。」他將帶著這份感謝之情，迎接他的大聯盟第8個賽季。

▲大谷翔平 。（圖／路透）

即將於7月滿31歲的大谷，也對自己的運動生涯做出了深刻展望，「作為一名棒球選手，我認為現在正在巔峰期，或者即將進入巔峰。關鍵在於如何保持現在的表現，並持續進步。同時，也需要著眼於未來，提前做好面對表現可能下滑的準備。」

他坦言，隨著年齡增長，自己也不得不思考未來的衰退期，「雖然這是件不想面對的事，但到了這個年紀，必須考慮到這些因素，這讓我需要用不同於以往的方式來準備。」

大谷翔平的挑戰不僅限於道奇隊，他也將在明年的世界棒球經典賽（WBC）中，為日本代表隊出賽，目標再次奪冠。同時，他對參加2028年洛杉磯奧運表現了高度興趣。

作為全球注目的二刀流球星，大谷被寄望於推動棒球國際化。他強調，「現役期間最重要的是，自己能在場上發揮多高的水平。專注於場上表現，是最根本也是最重要的事情。」