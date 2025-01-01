運動雲

>

大谷翔平2025新賽季盼二刀流復活！目標不只道奇連霸

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2024年拿下世界大賽冠軍的美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，對於即將到來的2025年賽季，表達了對連霸的強烈渴望，「想要連霸。每年總有球隊奪冠，但連續奪冠是一件特別困難的事，這正是我最想挑戰的目標。」

2024年，大谷翔平締造了史無前例的單季「50轟、50盜」紀錄，並且第三次榮膺美聯最有價值球員（MVP），這也是他連續第二年獲得該獎項，成為MLB歷史上的傳奇人物之一。經歷這樣充滿成就的一年後，他的新目標依然放在團隊的勝利上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2023年9月進行右肘手術後，大谷已順利康復，2025年將再次以「投打二刀流」的身份重返賽場。對於個人成長與外界支持，他心懷感恩，「越是努力，越能感受到自己擁有的能力，以及周圍環境的支持，每一年都更能體會到這些可貴。」他將帶著這份感謝之情，迎接他的大聯盟第8個賽季。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

即將於7月滿31歲的大谷，也對自己的運動生涯做出了深刻展望，「作為一名棒球選手，我認為現在正在巔峰期，或者即將進入巔峰。關鍵在於如何保持現在的表現，並持續進步。同時，也需要著眼於未來，提前做好面對表現可能下滑的準備。」

他坦言，隨著年齡增長，自己也不得不思考未來的衰退期，「雖然這是件不想面對的事，但到了這個年紀，必須考慮到這些因素，這讓我需要用不同於以往的方式來準備。」

大谷翔平的挑戰不僅限於道奇隊，他也將在明年的世界棒球經典賽（WBC）中，為日本代表隊出賽，目標再次奪冠。同時，他對參加2028年洛杉磯奧運表現了高度興趣。

作為全球注目的二刀流球星，大谷被寄望於推動棒球國際化。他強調，「現役期間最重要的是，自己能在場上發揮多高的水平。專注於場上表現，是最根本也是最重要的事情。」

關鍵字： 大谷翔平美國職棒道奇隊連霸野球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

陳傑憲FA資格最快明年底取得！挑戰億級身價受矚目

陳傑憲FA資格最快明年底取得！挑戰億級身價受矚目

36歲的大三元之王　金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

36歲的大三元之王　金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

好會傳！NBA史上僅6次神紀錄　金塊3星單場各傳至少10助攻

好會傳！NBA史上僅6次神紀錄　金塊3星單場各傳至少10助攻

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！

2中信兄弟釋出5投2野

3湖人照2023年劇本醞釀更大交易？

4古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒也關注

52025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒

最新新聞

1大谷翔平當新手爸爸　廣告代言費暴漲

2狂輸綠衫軍54分！　暴龍吞隊史最慘敗

3回歸之路未歇！陳偉殷發文展望2025

42025年重點賽事　雙北世壯運、運動部將上路

5珍惜每一刻！王柏融年末感性致謝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

賴清德好奇12強奪冠「表情包」　江國豪、曾頌恩親解真相

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366