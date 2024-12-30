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道奇教頭羅伯斯成績亮眼　下份合約可望破年薪2.6億紀錄

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

根據《洛杉磯時報》30日報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）可能將以史上總教練最高薪資條件續約，有望破年薪2.6億紀錄。

羅伯斯自2016年起擔任道奇總教練，從就任第一年到本季連續9年帶領球隊打進季後賽，8次分區冠軍，2次世界大賽冠軍（2020年、2024年）。

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該報導指出：「2024年對道奇來說是最完美的一年。球隊完成自1988年以來首次完整賽季世界大賽冠軍（2020年因新冠疫情縮短賽季）。大谷翔平以10年總額7億美元合約的第一年表現符合期待。休賽期還簽下史奈爾（Blake Snell），並與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、崔南（Blake Treinen）、艾德曼（Tommy Edman）續約，成為下季衛冕的有力候選。」

回顧道奇的這一年，文章提到：「去年休賽期，考恩塞爾總教練從釀酒人轉投小熊時，簽下5年總額4000萬美元（約新台幣12.6億元）合約，年薪800萬美元（約新台幣2.52億元）。今年冬天，道奇的羅伯斯總教練可能會打破這個紀錄。」

羅伯斯在2022年簽下3年合約，2025年賽季為最後一年。自2020年贏得世界大賽後的三年間，球隊在例行賽展現實力，但季後賽表現疲軟，因此對其執教能力的質疑聲漸起。但今年贏得世界大賽後，他順利進入3年合約的第三年。今年儘管球隊傷兵不斷，仍展現穩定實力，這點受到高度肯定，預料「本次休賽期將與總教練進行高額續約談判」。

文章不僅讚揚羅伯斯的帶隊能力，還強調「羅伯斯的影響力不僅限於球場和俱樂部」。「他每天進行兩次（賽前賽後）媒體應對，成為球隊代表。此外也擔任球隊與地方社區的橋樑，積極參與球隊慈善活動和贊助商會議。」對其工作表現給予高度評價。

關鍵字： 道奇隊羅伯斯續約總教練MLB

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