熱火英雄哥衝突後笑嗆「你們回家吧」　酸對方因他太全能而生氣

記者游郁香/綜合報導

熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)今(30)日作客火箭,以17投10中飆出27分、9助攻和6籃板的全能數據,不過他最後35.7秒成為衝突事件的主角,他與火箭小將湯普森(Amen Thompson)互拉球衣,隨後遭對方摔在地上,他等待判決時大笑嗆聲,「回家吧,兄弟,你們輸了。」

Things get HEATED between Tyler Herro and Amen Thompson in the final seconds of the Heat-Rockets game ????????



pic.twitter.com/g10W49QmkS