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熱火英雄哥衝突後笑嗆「你們回家吧」　酸對方因他太全能而生氣

記者游郁香／綜合報導

熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)今(30)日作客火箭，以17投10中飆出27分、9助攻和6籃板的全能數據，不過他最後35.7秒成為衝突事件的主角，他與火箭小將湯普森(Amen Thompson)互拉球衣，隨後遭對方摔在地上，他等待判決時大笑嗆聲，「回家吧，兄弟，你們輸了。」

終場前35.7秒時，熱火以99比94領先，火箭小將湯普森防守希洛，兩人糾纏在一起，隨後面對面互拉球衣，湯普森突然將希洛摔在地上，引爆衝突，包含2人在內，最終有4名球員與2位教練被趕出場。

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▲▼火箭小將湯普森與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭與熱火爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，希洛在等待裁判判決時，不僅沒有任何怒火，還開心大笑，對著對手嗆聲，「回家吧，兄弟，你們輸了。」他賽後語帶嘲諷表示，「就是一場激烈的比賽。我猜當某人在得分、傳球、全方位發揮時，這種事情就會發生，要我也會生氣。」他言下之意，就是湯普森因為看到他此戰全能的表現而惱怒動手。

▲▼火箭小將湯普森與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭小將湯普森（左）與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

當時衝出來將湯普森壓制在地的熱火主力羅齊爾(Terry Rozier)，也是被驅逐出場的球員之一，他一點都不後悔，「我們必須保護我們所有的隊友，絕對要不惜一切代價保護希洛。我對希洛有很多愛，他真的是個很棒的人。我們必須保護他，這是自然而然的本能。」

熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)則說，「如果這場比賽的討論焦點變成了那場衝突，那是件可惜的事。這場比賽更多的是關於我們球員所展現出的競爭性格和那份堅韌精神……防守非常出色。」他也誇讚希洛決勝節打得非常好，「你面對的是一支防守強隊，他讓一切看起來很輕鬆，但其實並不簡單。」

▲▼熱火英雄哥希洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火英雄哥希洛。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火希洛英雄哥火箭湯普森

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